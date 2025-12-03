Los Javieres abre la Capilla de los Luises para venerar a San Francisco Javier

Una gran ocasión para, poco a poco, descubrir un bellísimo rincón sacro de nuestra ciudad. La hermandad de Los Javieres abre este miércoles, 3 de diciembre, la Capilla de los Luises de la iglesia del Sagrado Corazón, la que ya es su sede canónica y a la que se trasladará el próximo 17 de enero. En este sentido, la corporación del Martes Santo abrirá de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 esta capilla, con acceso por la calle Trajano, con el objeto de realizar la tradicional veneración a San Francisco Javier, titular de la cofradía e imagen fundacional.

En paralelo, la corporación celebrará Solemne Función en Omnium Sanctorum a San Francisco Javier a las 20:30, donde se comunicará el Javier de Honor 2025. De esta manera, la corporación suma un paso más ante su inminente regreso a la que fue la sede que la vio nacer allá por 1955, tras haberse aprobado en cabildo extraordinario de hermanos y recibir los permisos eclesiásticos oportunos. Desde hace varias semanas diversos grupos de hermanos se están afanando en adecentar más si cabe el templo de cara a la instalación definitiva de los titulares, prevista para el día 17 de enero, sábado, fecha prevista para el traslado del Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo, ambas en andas.

La Capilla de los Luises, anexa al Sagrado Corazón de la Compañía de Jesús, debe su nombre a la Congregación Mariana de San Luis Gonzaga, para la que fue construida a comienzos del siglo XX. El jesuita P. Carlos Gálvez encargó las obras de este centro para actividades apostólicas de la Compañía al célebre arquitecto sevillano Aníbal González (1876-1929). Al comienzo de estas obras se derrumbaron las tres casas existentes en este lugar, y Aníbal González construyó aquí el actual edificio de los Luises, a lo largo de la calle Trajano. Es un edificio básicamente hecho de ladrillos vistos, labrados en su fachada y en partes de su interior. Destaca la portada, de estilo neogótico, sobre la que está una imagen de San Ignacio de Loyola, realizada por el escultor José Lafita Díaz (1887-1945). Toda la fachada está hecha de ladrillos rojos, con un friso en que estos ladrillos están labrados y tienen unas figuras simbólicas entre hojarasca de vegetales. En la parte alta, la fachada termina en unos pináculos neogóticos y un torreón de una gran originalidad. Hay también espléndidas rejas de hierro forjado, todo diseñado por el mismo artista Aníbal González. La fecha de la realización de este edificio fue la primera década del siglo XX, y se terminó en 1917.