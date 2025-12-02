Tras las multitudinarias e históricas elecciones en el Arco, es tiempo de recuperar y analizar los retos que ahora se abren. A escasos días de que regrese la Virgen de la Esperanza, comentamos en El pájaro morado las novedades más destacadas de estas últimas horas en clave cofradiera. Fernández Cabezuelo se convertirá en el nuevo hermano mayor de la Macarena, tras cosechar más de 2200 votos en los comicios del domingo. Pedro García resultó segundo y José Luis Notario, tercero.

Además, rescatamos el cambio de bandas en la hermandad de La Milagrosa o apuntamos otras claves en materia patrimonial como la presentación del boceto de la futura túnica recuperada de los dragones del Señor del Silencio, de la Amargura, y la propuesta de restauración de Jesús de las Penas de la Estrella.