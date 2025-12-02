Cabezuelo gana en La Macarena, el cambio de bandas en la Milagrosa y otros temas
El candidato alternativo se impone en las elecciones y ya ha visitado a la Esperanza
Así es el diseño para la recuperación de la túnica de "los dragones" del Señor del Silencio de la Amargura
Carlos de Paz Moreno, candidato a hermano mayor en Los Gitanos
Tras las multitudinarias e históricas elecciones en el Arco, es tiempo de recuperar y analizar los retos que ahora se abren. A escasos días de que regrese la Virgen de la Esperanza, comentamos en El pájaro morado las novedades más destacadas de estas últimas horas en clave cofradiera. Fernández Cabezuelo se convertirá en el nuevo hermano mayor de la Macarena, tras cosechar más de 2200 votos en los comicios del domingo. Pedro García resultó segundo y José Luis Notario, tercero.
Además, rescatamos el cambio de bandas en la hermandad de La Milagrosa o apuntamos otras claves en materia patrimonial como la presentación del boceto de la futura túnica recuperada de los dragones del Señor del Silencio, de la Amargura, y la propuesta de restauración de Jesús de las Penas de la Estrella.