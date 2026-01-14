Augusto Ferrer-Dalmau Nieto pintará el Paño de la Verónica del Valle 2026

La junta de gobierno de la hermandad del Valle ha designado al artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto y su taller como autor del Paño de la Verónica para la próxima Semana Santa 2026, una designación que continúa la senda marcada por la excelencia y la heterogeneidad. La cofradía de la Anunciación atesora una de las colecciones pictóricas más relevantes de toda la ciudad, y con este nombramiento suma otra obra de imprescindible valor artístico, y que portará esta Santa Mujer el Jueves Santo en el paso de Nuestro Padre Jesús al Hombro.

Ferrer-Dalmau, que pintará el cuadragésimo sexto paño desde su instauración en 1980, está especializado en la pintura relacionada con la historia de España y con episodios bélicos; por ello es conocido como el “pintor de batallas”. Su obra puede contemplarse en tanto en España, como en el extranjero. Creador de la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau, es doctorado honoris causa por la Universidad CEU San Pablo y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes. Su obra le ha valido numerosas distinciones y reconocimientos, entre ellos la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz al Mérito Militar o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Más tarde, inspirado en la obra de Antonio López García, se centró en los ambientes urbanos y captó en sus lienzos los rincones de su Barcelona natal. Expuso en galerías de arte, y cosechó éxitos y buenas críticas. La obra de esta época está recogida en un monográfico del autor y en distintos libros generales de arte contemporáneo. A finales de los años 1990 decidió especializarse en la temática histórico-militar y comenzó a producir lienzos donde el paisaje se mezcla con elementos militares como soldados y caballería.