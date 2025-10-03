La calle Asunción se engalana con una alfombra de sal para recibir a la Esperanza de Triana

La arteria principal del barrio de Los Remedios vive estos días un ambiente de fiesta y devoción. La calle Asunción, epicentro comercial y social del barrio, espera la llegada de la Esperanza de Triana en su misión evangelizadora con una estampa inédita: una gran alfombra de sal diseñada con los colores que la hermandad ha elegido para este acontecimiento histórico. “Queríamos darle realce a este momento y se nos ocurrió hacerle a la Virgen el privilegio de deshacer con su paso una alfombra de sal”, explica Manuel Ibáñez, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Los Remedios, impulsora de la idea.

La propuesta nació en la junta de la asociación y se encargó a una empresa especializada en este tipo de trabajos efímeros, siguiendo las indicaciones de la hermandad sobre los colores y motivos. El resultado, según vecinos y curiosos, es una auténtica obra de arte que ya atrae visitas a cualquier hora del día y de la noche. “Incluso el guardia nocturno nos contaba que la gente se paraba de madrugada para verla. Es algo muy bonito, la gente viene a contemplarla”, añade Manuel, mientras saluda a los vecinos durante su intervención ante los micrófonos de Diario de Sevilla. Comerciantes y vecinos se caercan curiosos para comprobar de cerca cómo ha quedado el homenaje del barrio a la Esperanza.

Máxima expectación en el barrio

Pero la alfombra no es el único gesto. Toda la calle está engalada y adornos, entre ellos las banderas azules en honor al dogma de la Asunción, íntimamente ligado al nombre de la vía y a la hermandad trianera. “Es un reconocimiento al papel de María Santísima en la historia del barrio. La hermandad de la Esperanza fue la que propuso en su día que esta calle principal se llamara Asunción, en conmemoración de ese dogma mariano”, recuerda Ibáñez.

El calendario de la Misión de la Esperanza de Triana: Los puntos que no te puedes perder / Rafa del Barrio

El barrio de Los Remedios, explica Manuel, mantiene un vínculo profundo con Triana, del que fue una extensión natural en su crecimiento urbanístico a mediados del siglo XX. “La hermandad ha sido siempre un nexo entre las dos orillas. Igual que el Gran Poder en sus misiones llevó la fe a lugares impensables, ahora la Esperanza de Triana recorrerá espacios que van a vivirlo con una intensidad enorme. Será un espectáculo de fe y devoción”, detalla Ibáñez.

La expectación es máxima. Los comercios se han volcado, los vecinos han respondido con entusiasmo y la calle Asunción, “el buque insignia de Los Remedios”, como la define Manuel, se ha convertido en escenario de un homenaje colectivo a la Virgen de la Esperanza. Una manera de recibirla en su visita que combina tradición, creatividad y fervor popular, en una estampa que quedará grabada en la memoria del barrio.

La Misión de la Esperanza de Triana

Sevilla vivirá un intenso octubre marcado por la fe y la devoción en torno a la Misión de la Esperanza de Triana, que llevará a la venerada Dolorosa a recorrer distintas parroquias del Polígono Sur. La agenda de actos arranca este viernes 3 de octubre con su traslado desde la parroquia de Santa Ana y continuará el sábado 4, cuando la imagen será conducida hasta la parroquia de San Pío X, en el barrio de Las Letanías.

Relacionado Cuatro lugares únicos que la Esperanza de Triana recorrerá en su traslado al Polígono Sur

La misión se extenderá durante varias semanas y culminará el 1 de noviembre con una solemne función en la Catedral de Sevilla. Además de su carácter evangelizador, la iniciativa conmemora el 75 aniversario del Dogma de la Asunción, efeméride que la Hermandad de Triana ha querido poner en el centro de este histórico acontecimiento.