'Al cielo de Roma': ya disponible el cuento sobre el Jubileo de las Cofradías con el Cachorro y la Esperanza de Málaga

Seis meses después de que la Semana Santa andaluza hiciera historia en Roma, nace Al cielo de Roma, una obra destinada a preservar su memoria y transmitir su valor a las nuevas generaciones. El pasado mes de mayo, miles de peregrinos y cofrades vivieron un acontecimiento sin precedentes en el corazón de la cristiandad: la Gran Procesión y el Jubileo de las Hermandades, un hito que proyectó a Andalucía y a sus tradiciones más allá de nuestras fronteras. Con la emoción aún latente, se presenta ahora un cuento para toda la familia que busca dejar un legado narrativo, cultural y sentimental de aquella experiencia irrepetible, escrito por el joven Francisco José Borge.

Esta publicación —ya disponible al precio de 5 euros— no es solo un cuento infantil: es una propuesta educativa innovadora, concebida para ayudar a las familias y a los más pequeños a comprender lo vivido y a asimilar la dimensión social, artística y cultural de un fenómeno cofrade cada vez más global. Acontecimientos como el Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud, las procesiones magnas o los actos extraordinarios celebrados a lo largo de los últimos años son ejemplos claros de cómo un hecho tradicionalmente local adquiere una repercusión creciente a nivel internacional. Con este espíritu nace la obra: un libro ilustrado que combina un relato cercano y emotivo con una guía didáctica repleta de actividades, curiosidades e información, diseñada en un formato atractivo y actual.

El objetivo es doble: recordar lo vivido en Roma y, al mismo tiempo, ofrecer una herramienta pedagógica que permita a los niños comprender cómo esta tradición evoluciona, se transforma y se proyecta hacia un futuro lleno de retos y oportunidades. Esta publicación pretende, en definitiva, poner en valor la identidad cofrade, reforzar su dimensión educativa y acercar a los hogares una mirada amable y formativa sobre un acontecimiento histórico que marcó a toda Andalucía.

La sinopsis

En estas páginas se narra el reencuentro de dos jóvenes andaluces en el epicentro de aquel hito. Andrés, un sevillano hermano del Cachorro, y María, una malagueña hermana de la Esperanza, cuyos caminos vuelven a cruzarse años después en la Ciudad Eterna. "He querido plasmar, en el contexto del Jubileo, cómo ambos descubren que la Semana Santa no conoce fronteras. A través de sus ojos, invito al lector a recordar tradiciones inéditas que compartimos con lugares como Génova o León, y a profundizar en el sentido universal de devociones que nos definen, como el Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza de Málaga. Es un relato sobre la amistad, el orgullo de nuestras raíces y la fuerza de una fe que ilumina, une y reencuentra caminos. En plena celebración del Jubileo de las Hermandades en Roma, Andrés, sevillano hermano del Cachorro, y María, malagueña hermana de la Esperanza, vuelven a encontrarse años después, unidos por la pasión que los marcó desde niños: la Semana Santa. Invitados a participar en una procesión sin precedentes, conocerán otras formas de entender la Semana Santa como en Génova o León. Juntos descubrirán el sentido profundo del Jubileo y la trascendencia de lo que vive la ciudad eterna esos días. Entre recuerdos, pasos y emociones, aprenderán cómo las tradiciones nacidas en Andalucía pueden hablar hoy al mundo entero", señala el autor.

Sobre el autor

Detalle de la portada del libro con ilustraciones de Belén Abad

Francisco José Borge Morón (2001), personal investigador en formación en la Universidad de Sevilla, donde desarrolla doctorado en el área de Teoría e Historia de la Educación gracias a un contrato financiado por el Ministerio. Su trabajo se centra en la mejora de la formación del profesorado y en el uso del cine y la cultura como herramientas educativas. Apasionado de la docencia —conocido en el aula como Mr. Luke— investiga también la cultura andaluza y el valor pedagógico de la Semana Santa, tradición que conoce en profundidad tras participar en magnas y grandes celebraciones desde 2011, así como en encuentros internacionales como las JMJ de Madrid y Lisboa.

Ha ejercido como profesor en distintos centros, destacando el Colegio de Fomento Tabladilla, y colabora habitualmente con medios de comunicación a través de fotografía y redacción. Comprometido con mi ciudad y sus tradiciones, trabajo para acercar esta riqueza cultural a la educación y a las nuevas generaciones. A pesar de la ilusión y la fuerza emocional que impulsaron este proyecto, su materialización no estuvo exenta de obstáculos. El proceso requirió sortear numerosas trabas burocráticas y administrativas, así como gestionar autorizaciones y coordinar distintos niveles institucionales. A ello se sumó un esfuerzo económico íntegramente asumido por el autor, un compromiso personal que responde al carácter divulgativo y social de la obra. Precisamente por esta razón, y con la firme intención de que llegue al mayor número de familias, el libro se ofrece al precio más bajo posible: tan solo 5 euros.

El trabajo de producción ha sido igualmente intenso y cuidado, combinando sus fotografías originales con las ilustraciones realizadas de forma totalmente altruista por la profesora Belén Abad, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. El libro puede reservarse enviando un mensaje de Instagram a @fcojborge o en @el.pertiguero.and. Muy pronto estará también disponible en las tiendas de recuerdos de las hermandades del Cachorro y la Esperanza de Málaga.