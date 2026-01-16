Conferencias en el Silencio sobre la figura de Cayetano González en el cincuentenario de su fallecimiento

Un aniversario que está siendo secundado y desarrollado por varias cofradías hispalenses. En esta ocasión, la hermandad del Silencio celebra este mismo viernes, a partir de las 19:00 de la tarde en su casa hermandad, dos mesas acerca de la figura de Cayetano González Gómez, referente esencial de la orfebrería y el patrimonio cofrade sevillano, en el contexto de los actos del cincuentenario de su fallecimiento.

Cartel de las conferencias que se ofrecerán en el Silencio

En este sentido, Manuel García Fernández, catedrático de Historia Medieval, intervendrá con una ponencia bajo el título La Hermandad de El Silencio a finales de los felices años veinte del siglo pasado; la ciudad y la cofradía; el mayordomo y el orfebre: Luis Ybarra y Cayetano González. Asimismo, el cofrade Juan Guilmaín ofrecerá la ponencia Huellas documentales sobre Cayetano González, artista y primitivo nazareno, en la Hermandad de El Silencio. Con esta iniciativa se pretende contribuir al conocimiento y puesta en valor de la figura de Cayetano González, así como de su decisiva aportación a la historia de nuestras hermandades.

Malagueño de nacimiento, Cayetano González se significó como uno de los artistas más trascendentales del siglo XX en Andalucía, con especial atención a la orfebrería y a las piezas sacras. Por destacar sencillamente tres obras, González es autor de las andas procesionales de la Santísima Virgen del Rocío, patrona de Almonte; de la corona de la coronación canónica de la Virgen de la Amargura o del paso procesional de Nuestro Padre Jesús de Pasión.