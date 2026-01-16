Recogen firmas para rotular una plaza a la Pastora de Capuchinos en el Distrito Macarena

La hermandad de la Divina Pastora del convento de Capuchinos se encuentra inmersa en un proyecto cargado de ilusión para sus devotos: la rotulación de un espacio en el viario público con el nombre de su titular, la Divina Pastora. Se trata de una iniciativa que será abordada el próximo jueves, 22 de enero, en Junta Municipal de Distrito, previa presentación del Director General, Manuel Loreto.

En concreto, la idea es rotular una plaza con el nombre de la Divina Pastora en la Avenida de la Cruz Roja colindando con la calle Doctor Jiménez Díaz y la calle Manuel Villalobos, las cuales conectan con Antonio Machín, una de las calles más emblemáticas de su procesión y de todo el barrio.

En este sentido, la corporación en estas últimas horas está promoviendo y distribuyendo, vía online, un formulario de adhesión para todas aquellas personas interesadas en colaborar. "El logro de su firma será un paso más para lograr este ansiado anhelo", apunta el formulario. A día de hoy ya se han recabado casi 650 firmas. Puedes unirte y cumplimentar todos los datos pinchando en este enlace.