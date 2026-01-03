Eduardo Manuel García, único candidato a las elecciones en la Pura y Limpia

La hermandad de la Pura y Limpia del Postigo celebrará el próximo sábado, 30 de enero, cabildo general de elecciones, unos comicios a los que concurre una única lista toda vez cerrado el plazo de registro de las mismas. Dicha candidatura la encabeza Eduardo Manuel García Pérez, actual teniente hermano mayor, que aspira por tanto a relevar en el cargo a Álvaro Rosa, quien agota así sus dos legislaturas.

Las urnas se abrirán a las 19:00 de la tarde, y cerrarán a las 21:00 horas. La relación de hermanos y cargos a ocupar respectivamente es la siguiente:

Hermano Mayor: Eduardo Manuel García Pérez.

Teniente Hermano Mayor: Juan Manuel Zapata Pedreño.

Consiliario Primero: Francisco Sanz Sánchez.

Fiscal: María del Mar Bolín Carreño.

Mayordomo Primero: Sebastián Guardia Martínez.

Mayordoma Segunda: Mª. Esperanza Martínez Muñoz.

Prioste Primero: Pedro Trujillo Guerrero.

Prioste Segundo: Jesús Resa Cano – Romero.

Secretario Primero: Juan Manzano Bejarano.

Secretario Segundo: José Carlos Moya Gómez.

Diputado Mayor de Gobierno y Juventud: Gonzalo Díaz Carranza.

Diputado de Cultos y Formación: Francisco Bel Pérez.

Diputado de Caridad: Cristóbal Lara Cátedra.

De resultar elegido, García será hermano mayor de la corporación durante los próximos tres años, hasta 2029.