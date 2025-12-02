Pedro Avendaño es elegido nuevo hermano mayor de La Exaltación
La cofradía de Santa Catalina ha celebrado elecciones este martes con un único candidato
La práctica totalidad de los hermanos han votado a favor del candidato
Cabezuelo visita a la Macarena junto a Fernández Cabrero y Pedro Manzano
Nueva etapa por Santa Catalina pero con base en la estabilidad y la continuidad. Pedro Avendaño Rodríguez se convertirá en el nuevo hermano mayor de La Exaltación. La cofradía del Jueves Santo ha celebrado este martes cabildo general de elecciones al que concurría una única candidatura, la presentada por el teniente hermano mayor, que sucederá por tanto a José García Rufo tras dos mandatos continuados.
Las elecciones, celebradas en las dependencias de la corporación, han arrojado el siguiente resultado:
- Votos totales: 347
- Votos a favor: 326
- Votos blancos: 11
- Votos nulos: 10
De esta manera, una amplia mayoría de los hermanos votantes han respaldado al candidato presentado, que desarrollará este primer mandato hasta el año 2028. Los hermanos que le acompañarán en esta andadura y la relación de cargos a desempeñar son los siguientes:
- Hermano mayor: Pedro Avendaño Rodríguez.
- Teniente de hermano mayor: Francisco José Marcos Sánchez.
- Promotor sacramental: Eduardo Gómez Mantecón.
- Consiliario primero: José Luis García Delgado.
- Consiliario segundo: Sergio Ruz Martín.
- Consiliario tercero: Alfonso Sosa Senra.
- Consiliario cuarto: María Inmaculada Muñoz Pérez.
- Consiliario quinto: Jesús Manuel Ruiz Tamajón.
- Consiliario sexto: José Muñoz Doncel.
- Fiscal primero: Francisco Javier de Rueda Santiago.
- Fiscal segundo: Antonio Gómez Mantecón.
- Mayordomo primero: Cayetano Sánchez Piquero.
- Mayordomo segundo: Antonio Valverde Gajete.
- Secretario primero: Jesús Sánchez Piquero.
- Secretario segundo: Antonio Fernández Granados.
- Prioste primero: Raúl López García.
- Prioste segundo: Manuel Martínez Segura.
- Diputado de obras asistenciales y acción social: Salvador Martín Díaz.
- Diputado mayor de gobierno: Juan Ramón Leal Pino.
A través de una carta, Avendaño señaló los motivos que le impulsan a tomar esta decisión. "Tras cuarenta y cinco años de pertenencia a esta corporación y dieciocho años desempeñando diferentes cargos en varias Juntas de Gobierno, he decidido dar este importante paso, plenamente consciente de la gran responsabilidad que conlleva y con el firme compromiso de servir a nuestra Hermandad y a todos vosotros, mis hermanos. Lo hago con la misma ilusión y entusiasmo que aquel niño que llegó al barrio de Santa Catalina con apenas nueve años y encontró en nuestra Hermandad una familia unida por ese ADN morado y blanco de Santa Catalina que llevamos con orgullo", apuntaba.
También te puede interesar
Lo último