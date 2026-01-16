Traslado de Los Javieres al Sagrado Corazón: horarios, itinerarios y todos los detalles

Punto y final a una etapa de casi medio siglo e inicio de un tiempo nuevo. Tras haber culminado su estancia en la parroquia de Omnium Sanctorum, y haber realizado todos los trámites administrativos y burocráticos oportunos (cesión de comodato por cuarenta años), la hermandad de Los Javieres traslada este próximo sábado a sus imágenes titulares, el Santísimo Cristo de las Almas y María Santísima de Gracia y Amparo, a la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder y la Capilla de los Luises, templo fundacional de la corporación.

La hermandad ultima a estas horas los preparativos y detalles de este traslado, de carácter solemne, y numerosos balcones y fachadas del entorno han sido revestidos y engalanados con banderolas corporativas. En este sentido, a las 17:30 de la tarde de este sábado 17 de enero la hermandad celebrará misa de acción de gracias en el templo de la calle Feria, y a su término, comenzará dicha procesión de traslado, compuesta por hermanos con cirio y las andas corrrespondientes. El inicio del culto se prevé para las 19:00 de la tarde y el itinerario a seguir es el que se relaciona: Feria, Capilla Monte-Sión, Castellar, Alberto Lista, Saavedra, Plaza de San Martín (19:55 horas), Cervantes, San Andrés, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel esquina Trajano, Jesús del Gran Poder y entrada sobre las 21:00. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Capilla Musical María Auxiliadora en el crucificado y la Escolanía María Auxiliadora acompañando a la dolorosa de Fernández-Andes. Visitará, por tanto, algunos templos emblemáticos de la zona y sus respectivas hermandades, como San Martín, San Andrés (la nueva parroquia) o la capilla de Montesión.

Los hermanos de los Javieres aprobaron el pasado mes de marzo, en un nutrido cabildo, el regreso a este templo. De los 294 hermanos que asistieron al cabildo, 279 votaron a favor del cambio de sede, 13 hicieron en contra y dos se abstuvieron. Además, este pasado martes la corporación celebró cabildo de elecciones, resultando elegido el único candidato y actual teniente, Antonio Villalba. El origen de la Hermandad de los Javieres se remonta al año 1945 en el seno de la Compañía de Jesús, que tenía su sede junto a su casa profesa, en la iglesia del Sagrado Corazón, en la calle Jesús del Gran Poder. Las primeras reglas fueron aprobadas en junio de 1955, realizando su estación de penitencia por primera vez dos años después tan solo con el Cristo de las Almas.