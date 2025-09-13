En imágenes, el traslado de los titulares de Las Aguas a la iglesia de San Jacinto

La Hermandad de Las Aguas vivió este sábado 13 de septiembre una jornada histórica con motivo de la conmemoración de su 275 aniversario fundacional. El Santísimo Cristo de Las Aguas y Nuestra Señora del Mayor Dolor fueron trasladados en Vía Crucis hasta la parroquia de San Jacinto, su templo fundacional, donde en los próximos días se desarrollarán los cultos previstos dentro de esta efeméride.

El cortejo partió a las 18:15 horas desde la Capilla del Rosario, en la calle Dos de Mayo, recorriendo un extenso itinerario que los llevó por enclaves como la calle Adriano, Reyes Católicos, el Puente de Isabel II, el Altozano y las calles Castilla y San Jacinto, hasta llegar al templo parroquial trianero en torno a las 21:15 horas.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Capilla Musical de la Banda de Mairena del Alcor. Numerosos fieles acompañaron a las imágenes durante el recorrido.