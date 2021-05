A Contramano elogia la rapidez del nuevo carril Bus VAO y ciclista pero señala deficiencias

La Asociación ciclista A Contramano ha elogiado por un lado y planteado sugerencias de mejora, por otro, para el nuevo carril Bus-VAO y carril-bici entre Savilla y Camas a través del Puente de la Señorita.

La entidad elogia la rapidez con que se han realizado las obras encargadas a Construcciones Génova por la consejería de Fomento de la Junta. "Han terminado antes de lo previsto, en un plazo de solo 3 meses, por lo que felicitamos a la empresa constructora y a la Junta de Andalucía. En este sentido nuestra evaluación es muy positiva ya que no es frecuente que la administración realice las obras en plazo y aún menos que acorte los plazos previstos", recalca la entidad.

A Contramano propone un mínimo de tres ocupantes, y no solo dos, para considerar un vehículo de alta ocupación (VAO) que pueda pasar por el puente

Sin embargo, propone corregir algunas deficiencias cuanto antes y así lo han comunicado a las administraciones implicadas.

Más acera peatonal pasado el puente. A Contramano señala que solo en el Puente de la Señorita hay una zona que parece reservada a los peatones. Sin embargo esta zona desaparece al salir del puente. "Esta deficiencia debería ser subsanada añadiendo una acera peatonal a lo largo de todo carril bus-VAO / carril-bici, algo para lo que hay espacio más que suficiente mas allá del puente. Esta actuación es necesaria debido a que cada vez son mas las personas que se desplazan a pie entre Camas y la Isla de la Cartuja por motivos de trabajo, estudio, compras en el mercadillo u ocio".

La entidad lamenta que "una vez más, se olvida a los peatones, que en gran número utilizan esta infraestructura" y que las vías ciclistas metropolitanas deben incorporar acerados, para evitar conflictos entre peatones y ciclistas.

Elementos para impedir el paso de coches. A Contramano expone que está recibiendo numerosas quejas de los usuarios del carril-bici en el sentido de que los elementos (metálicos) utilizados para impedir el paso de los coches "son peligrosos para los ciclistas y podrían provocar accidentes, sobre todo de noche, ya que interrumpen los carriles de circulación y en situaciones de poca visibilidad (por ejemplo de noche, dado que el carril-bici no está iluminado) pueden provocar colisiones, ya que interrumpen la trayectoria de los ciclistas".

Propone su sustitución por un bolardo de "poste" bien anclado en la mediana del carril-bici, actuación suficiente, junto con las defensas laterales, para evitar el paso de automóviles.

Mejor tres ocupantes en la definición de Vehículo de Alta Ocupación (VAO). El tercer punto de la crítica de A Contramano se refiere a que es demasiado permisivo que se admita el paso de turismos con dos ocupantes. "Siendo la mayoría de los turismos vehículos de 5 plazas, no parece que un vehículo con dos ocupantes sea de alta ocupación".

Propone elevar la cifra de ocupantes permitida a tres al menos. "Eso sí sería alta ocupación (más del 50%) y favorecería la movilidad sostenible. Lo contrario sería simplemente abrir una nueva entrada de automóviles a Sevilla, algo que, en teoría, se pretende evitar con el PMUS recientemente aprobado".

Iluminar los carriles bici. La última petición de la entidad es insistir en la necesidad de iluminar los carriles-bici metropolitanos cuando tengan funciones de transporte y no solo de ocio (como es el caso). "Si no es así muchas personas no los utilizarán de noche (en invierno anochece a las 8 o antes) para regresar de sus centros de trabajo o estudio, por considerarlos peligrosos", recalca.