Espadas iniciará la semana que viene la ronda de contactos con los otros grupos políticos

El socialista Juan Espadas se sentará la semana próxima con los candidatos de los otros cuatro grupos políticos para hablar de posibles alianzas en el Ayuntamiento de Sevilla. La primera ronda de contactos se iniciará la semana que viene, una semana después de las elecciones municipales que dieron por vencedor claro a Espadas. La mayoría obtenida, 13 concejales, le permite gobernar en solitario y ésa sería su primera opción.

No obstante, el socialista se ha mostrado dispuesto a dialogar y a buscar posibles puntos de encuentro con otros grupos que podrían derivar en la firma de acuerdos puntuales o bien en un pacto de gobierno que dote de estabilidad al mandato. Espadas necesita el respaldo de tres concejales más para tener mayoría absoluta en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla.

En principio, las primeras conversaciones serán una mera toma de contacto, de cortesía, tras las elecciones donde todos expondrán sus posturas. No hay nada descartado. Espadas, que ya habló con el resto de candidatos la noche electoral, está dispuesto a oír a todos y confía en que Adelante Sevilla o Ciudadanos puedan presentar una propuesta coherente con su proyecto, que no hipoteque su línea de trabajo de ninguna manera. Es la condición que pone Espadas, que asegura que no impondrá nada a los grupos pequeños. Si este consenso no se produjera, el socialista ya ha dicho que gobernará con una minoría que, en este segundo mandato, es más cómoda que la de 2011.

Los distintos grupos ya han ido dejando claras sus posturas. El candidato del PP, Beltrán Pérez, fue el primero en asegurar que seguirá cuatro años trabajando desde la oposición de manera “constructiva y leal”. Vox no ha mostrado interés más que en ejercer su labor fiscalizadora de oposición. Y otros dos grupos que podrían tener la llave del gobierno de coalición, Ciudadanos y Adelante Sevilla, se han mostrado dispuestos a dialogar, sobre todo, la confluencia de las izquierdas, que ya prestó su apoyo en el anterior mandato a Espadas para permitir su investidura. En el caso del partido naranja la posible decisión parece que estará muy supeditada a lo que dictamine el partido a nivel nacional y que el supuesto apoyo podría englobarse en un pacto de dimensiones regionales.