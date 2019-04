Sin metro en las estaciones de Gran Plaza y Nervión a la salida del Sevilla-Rayo

Cerradas por motivo de seguridad. Así van a permanecer este jueves las estaciones del Metro de Nervión y Gran Plaza al término del partido entre el Sevilla FC y el Rayo Vallecano. En el marco de la huelga que protagoniza la plantilla de empleados, la empresa ha tomado esta decisión porque los servicios mínimos que cubrirán el servicio a las 21:30 horas, considerada hora valle, serán del 25% por lo que considera que no se puede "garantizar el transporte de la gran cantidad de aficionados que habitualmente acuden en Metro al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán".

Según la empresa, el partido arranca este jueves a las 19:30 horas, momento en el que el Metro tiene garantizados un 40% de trenes merced a los servicios mínimos decretados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para las horas punta de las jornadas convencionales. No obstante, a la finalización del encuentro, ya en hora valle, los servicios mínimos solo estipulan el funcionamiento de un 25% de los convoyes.

Ante esta situación, Metro de Sevilla indica que no puede "garantizar el transporte de la gran cantidad de aficionados que habitualmente acuden en metro al estadio Ramón Sánchez Pizjuán". Por ello, y atendiendo a motivos "de seguridad", para la finalización del partido se procederá al cierre de las estaciones de Nervión y de Gran Plaza, en las que no se permitirá el acceso o salida de usuarios y en las que los trenes en servicio no efectuarán parada

En relación con el conflicto laboral, en el cual la plantilla reclama un alza salarial del 10% y ya ha prescindido de no pocas de las jornadas de huelga convocadas, sobre todo en Semana Santa, Metro de Sevilla señala que ha propuesto mantener una nueva reunión este jueves 25 para acercar posturas, instando a que durante ese día se suspendiera la huelga, favoreciendo "un clima de entendimiento y posibilitando que tanto la representación de la empresa como la de los trabajadores se concentraran en los temas a tratar en la reunión", extremo que han confirmado a Europa Press fuentes de la plantilla.

Esta propuesta no ha sido aceptada por el comité, extremo también confirmado por el mismo, por lo que este jueves se prestarán los servicios mínimos establecidos y, atendiendo a criterios de seguridad, se procederá al cierre de las estaciones Nervión y Gran Plaza.