La bajada de la natalidad también golpea a los concertados: 36 colegios con la oferta sin cubrir en Sevilla capital

Y de fondo, una confrontación política

A la polémica por el cierre de aulas públicas se ha sumado también la confrontación política entre administraciones públicas. El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Sevilla presentará una moción pidiendo a la Junta que no se pierdan unidades en los colegios y que se baje la ratio en ellos, propuestas que, sin embargo, no se realizaron cuando al frente de la Consejería de Educación se encontraba el PSOE, que no dudó en cerrar aulas en el momento en que la población infantil en edad de escolarizar comenzó a descender tras la crisis económica de 2008, ya que esta medida no es nueva y siempre se ha aplicado en casos de declive demográfico, tanto con gobiernos de izquierda como de centro-derecha.

El PSOE también pedirá la construcción inmediata del colegio público previsto junto a los Jardines del Valle, un centro que prometieron los socialistas cuando estaban en la Junta y que, tras años guardado en un cajón, suplieron con la adaptación de un antiguo edificio que era usado como centro de Educación Especial para remedir la falta de plazas públicas de Infantil y Primaria en la zona. Estas peticiones se realizan en el momento en que Juan Espadas empieza a postularse como candidato socialista al Gobierno andaluz.