Una cabalgata de Reyes Magos de Sevilla cada vez más inclusiva donde no perder detalle

Los Reyes Magos llegan para todos y el Ateneo lo tiene tan claro que este año el tramo desde la Glorieta de los Marineros Voluntarios hasta el Palacio de San Telmo estará adaptado para que personas con autismo y otras necesidades especiales puedan disfrutarla sin ruido excesivo y aglomeraciones, respondiendo a una demanda de las familias..

Además, se estrena una zona reservada para personas con movilidad reducida en la calle Palos de la Frontera, justo al inicio del recorrido para que todos puedan disfrutar del cortejo con garantías de visibilidad y seguridad. Será en torno a 150-200 plazas y el acceso será libre hasta completar el aforo.

El segundo de los estrenos de este año, esta vez obligado por las obras en la calle Pagés del Corro, serán las calles trianeras. De este modo, el itinerario saldrá de la Universidad de Sevilla (C/ Palos de la Frontera) a las 16:00, Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Resolana, Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria, Plaza de la Campana, O’Donnell, Plaza de la Magdalena, Murillo, San Pablo, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Plaza del Altozano, San Jacinto, Esperanza de Triana, República Argentina, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros Voluntarios, Paseo de las Delicias, Avenida de Roma, Palos de la Frontera. La entrada de la carroza de Baltasar está prevista a las 22:15 aproximadamente.

Recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 / Dpto Infografia

La tercera de las novedades están en las carrozas. El Ateneo continúa con su cuidado y mimo en el que sean verdaderos escenarios de la magia. Hay guiños a la historia de la ciudad, como la dedicada a los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar, la de los 50 años de Tussam o la del Nacimiento, homenaje a los 40 años de camino de la hermandad del Rocío de la Macarena, con las siluetas del Palacio del Rey, el Arco y el santuario.

Entre los estrenos, la del Arlequín o la que lleva al Gran Visir, con una estética marcada por influencias indias y árabes. Los 20 años de Insolac o los 50 de Cantores de Híspalis y el también medio siglo de Fedeme y Tussam tendrán su carroza. También son nuevas las de El Principito y la de Superlópez. Quince estrenos para un cortejo compuesto por 33 carrozas que son verdaderos escenarios.

Entre todas, sin duda, las más esperadas, las de los tronos de los Reyes, que este año se parecen mucho a Iván Bohórquez Domecq, Juan Ignacio Zafra Becerra y Juanma Moreno Bonilla. La Estrella de la Ilusión, encarnada por Claudia Herrero Ruiz Mateos, será la encargada de abrir un cortejo que hace que los niños no paren de disfrutar como lo que son y los mayores retrocedan a cuando todo tenía más magia.

Y para que no haya problemas para llegar hasta ningún punto del recorrido, el servicio de Tussam será totalmente gratuito el día 5 de enero desde las 15:00 a las 00:00, excepto la línea Especial Aeropuerto. Las líneas radiales que prestan servicio en los barrios incrementarán su oferta hasta en un 100%.

El servicio se verá incrementado con 80 vehículos de refuerzo, fundamentalmente en horario de tarde, lo que en determinadas líneas supone un incremento de oferta superior al 100% respecto a un día laborable. Los refuerzos se aplicarán desde las 15:30 y hasta la finalización del servicio, cubriendo el horario previsto para el recorrido de la Cabalgata.

Estos refuerzos se destinarán preferentemente a las líneas radiales, que en muchos casos llegarán a duplicar su nivel de oferta habitual. Así las líneas de mayor demanda como la 12, 13, 27 o 32 dispondrán, en horario de tarde, de entre 17 y 22 autobuses con frecuencias de paso de cuatro minutos. El resto de líneas radiales y las transversales 2, 3 y 5 se reforzarán hasta mantener frecuencias de paso de entre 6 y 12 minutos. Por su parte, el Metrocentro prestará servicio con 5 unidades y frecuencia de paso de 7 minutos.

La mayoría de las líneas sufrirán cortes y desvíos puntuales, en función de la hora de paso del cortejo por las distintas calles de su recorrido, que serán gestionados en tiempo real.

Por motivos de seguridad, la estación del Metro de Plaza de Cuba cerrará temporalmente durante el periodo de máxima concentración de personas en su entorno al paso de la Cabalgata por la avenida República Argentina. El cierre de Plaza de Cuba se informará a través de la megafonía y los teleindicadores de todas las estaciones.

Atendiendo al horario oficial de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026, el cortejo llegará a Plaza de Cuba en torno a las 20:30.