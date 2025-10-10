¿Qué centros comerciales de Sevilla abrirán el 12 y 13 de octubre?

El puente de octubre es el primer gran periodo de descanso después del verano, una ocasión que muchos sevillanos aprovechan para hacer una escapada. En paralelo, Sevilla se prepara para recibir a miles de turistas de otras comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León, que han trasladado asimismo la celebración de la Fiesta Nacional al lunes 13 de octubre.

El Día de la Hispanidad es una ocasión única para conocer algunos de los monumentos sevillanos vinculados a las expediciones al Nuevo Mundo, como el Archivo de Indias o la Casa de la Contratación. No obstante, en esta festividad conviven todo tipo de alternativas de ocio, entre las que los centros comerciales ganan terreno por su amplia oferta comercial y gastronómica. En este sentido, ¿cuáles son los establecimientos que abrirán los días 12 y 13 de octubre?

Lagoh

El centro comercial Lagoh, en la Avenida de Palmas Altas, alberga algunas de las principales cadenas de moda, calzado y complementos, varios restaurantes de comida rápida, bolera, rocódromo de escalada y salas de cine. La zona comercial permancerá cerrada el domingo 12 de octubre, no obstante abrirá el lunes 13 en su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas. En lo que respecta a la zona de restauración, permanecerá abierta de 12:00 a 1:00 horas durante todo el puente.

Torre Sevilla

Torre Sevilla, en La Cartuja, se caracteriza por abrir todos los domingos y festivos del año y el puente de la Hispanidad no iba a ser una excepción. El área de restauración abrirá de 8:30 a 0:00 horas, la zona comercial de 10:00 a 22:00 horas y el gimnasio de 9:00 a 15:00 horas tanto el 12 como el 13 de octubre.

Nervión Plaza

Otro centro comercial que no hará excepciones es el Nervión Plaza: abrirá todos los días del 31 de agosto al 1 de noviembre, incluidos los festivos del 12 y 13 de octubre. El complejo, situado justo detrás del Sánchez Pizjuán, cuenta con más de medio centenar de tiendas de moda, sala de cine y una suculenta oferta de restaurantes. Sus horarios serán los siguientes:

Supermercado: de 9:00 a 22:00 horas

Moda: de 12:00 a 20:00 horas

Restauración: de 9:00 a 1:00 horas

Los Arcos

El centro comercial Los Arcos, en la Avendia de Andalucía, congrega en su oferta comercial más de 80 marcas de moda, tecnología y restauración, incluídos un Mediamarkt y un Lefties gigante. En su caso, optará por cerrar el domingo 12 de octubre, mientras que sus tiendas abrirán el lunes 13 en horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

El Corte Inglés

El gigante multimarca de moda, electrónica, informática, libros y deportes suele adaptar sus horarios de apertura en días festivos, aunque cada establecimiento lo hace de forma independiente: