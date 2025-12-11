Comprar un piso en Zaragoza es un 20% más barato que en Sevilla: los precios aún están lejos de los tiempos de la burbuja inmobiliaria

Sevilla se aleja cada vez más de volver a ser la cuarta ciudad más poblada de España. La capital hispalense creció en 1.935 habitantes en 2024 hasta sumar 689.423 empadronados, según publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, Zaragoza registró 6.105 nuevos vecinos, tres veces más que Sevilla, hasta un total de 693.091 habitantes. Pero ¿cuál es el motivo de que la capital aragonesa crezca a un ritmo mayor que la andaluza?

En lo que respecta al precio de la vivienda, en ambas ciudades se incrementa de forma similar: un 13,6% en Sevilla y un 13,3% en Zaragoza con respecto a noviembre de 2024, por debajo de la media nacional (16,1%), según datos del portal inmobiliario Idealista. Sin embargo, en términos nominales, el precio medio del metro cuadrado en la capital hispalense es de 2.693 euros, mientras que en la ciudad maña es de 2.194 euros, un 15,8% por debajo del promedio estatal (2.605 euros).

En el caso de Sevilla, el precio de la vivienda ha alcanzado este mes de noviembre su máximo histórico. Zaragoza, se mantiene lejos de este umbral, para el que hay que remontarse a tiempos de la burbuja inmobiliaria: 2.787 euros por metro cuadrado, un 21,3% menos, y por encima de los precios actuales para Sevilla.

En Sevilla se encarece el centro y, en Zaragoza, las afueras

Por barrios, el centro se erige como la zona más cara en ambas capitales. Pese a que la oferta en Zaragoza (225 inmuebles) supone una tercera parte de la de Sevilla (673), las viviendas del casco antiguo de la capital hispalense son el doble de caras (4.061€/m²) que las del centro de la ciudad aragonesa (2.923 €/m²). Ahora bien, los precios en Zaragoza crecen a un ritmo mayor: en un año han subido un 19%, en comparación con el alza del 10,8% en Sevilla.

En contraste, si en Sevilla las zonas más cotizadas son barrios céntricos como Prado de San Sebastián (3.608€/m², +10,2%), Triana (3.604€/m², +9,9%) o Nervión (3.321€/m², +7,3%), en Zaragoza se encarecen más las urbanizaciones recientes como Actur (2.747€/m², +16,3%) o Universidad-San Francisco (2.693€/m², +20,2%).

Más oferta de venta y alquiler en Sevilla que en Zaragoa

En cualquier caso, el incremento en los precios de la vivienda afecta a casi todos los barrios en ambas ciudades. Zaragoza acumula su mayor incremento interanual desde 2010, que lideran los Barrios Rurales del Norte (1.412€/m², +17,0%), que sigue siendo la zona más barata del municipio. Le siguen otros suburbios como Torrero-La Paz (1.818€/m², +3,8%), Delicias (2.072€/m², +15,2%) o Parque Goya, en las afueras (2.081€/m², +13,2%). No obstante, Zaragoza sigue siendo una de las capitales más asequibles del interior peninsular.

En Sevilla, los barrios más económicos son también algunas de los más alejados o deprimidos como Torreblanca (736€/m², +5,3%), San Jerónimo (1.440€/m², +4,0%) y Macarena (2.190€/m², +22,3%). En general, la oferta de vivienda en venta es mayor en Sevilla (3.376) que en Zaragoza (2.080).

En cuanto al alquiler, en la capital aragonesa se incrementa a un ritmo mayor y ha alcanzado este mes de noviembre su máximo histórico (11,1€/m², +9,3%). En cambio, si bien en Sevilla es más caro (12,8€/m²), los precios moderan su crecimiento, un 7,3% más con respecto a hace un año, y parecen haber tocado techo en varios distritos. Además, la oferta en la capital hispalense triplica a la de la maña, con 1.406 y 501 inmuebles, respectivamente.