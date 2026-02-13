¿Cómo consultar multas de tráfico en Sevilla?

Los ciudadanos pueden acogerse al pago reducido si abonan el importe de la sanción en los 20 días naturales siguientes a la notificación de la infracción.

Invadir el carril bus, superar los límites de velocidad en tramos controlados por radar o incumplir las normas de circulación por los carriles BUS-VAO son solo algunas de las infracciones de tráfico más habituales en Sevilla. A ello habría que sumar otras faltas que vulneran la ordenanza municipal de tráfico como aparcar en doble fila, frente a un vado de vehículos o circular sin casco, chaleco ni seguro con un patinete eléctrico. Lo que quizá muchos ciudadanos desconocen es que pueden consultar sus multas pendientes de pago.

La oficina virtual de la Agencia Tributaria de Sevilla permite a los ciudadanos consultar sus expedientes sancionadores abiertos en materia de Tráfico. Este es un trámite que se puede hacer sin certificados digitales, pues basta con acceder a este enlace e introducir DNI, NIE o CIF —pasaporte, NIF de un Estado miembro de la Union Europeo o documento de identidad para el resto de Estados— y el número de boletín, es decir, el parte de denuncia redactado por la Policía Local y que sirve para notificar una infracción en materia de seguridad vial.

Bonificación del 50% por pago anticipado

El Ayuntamiento de Sevilla advierte de que solo podrán abonarse las multas para las que se haya iniciado la tramitación del procedimiento sancionador correspondiente. No obstante, conocer las sanciones pendientes interesa a los ciudadanos, ya que pueden acogerse a una reducción del 50% del importe si el pago se realiza en los 20 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia.

El pronto pago implica la renuncia del infractor a formular alegaciones y la finalización del procedimiento, salvo que la infracción denuncia conlleve la suspensión del permiso para conducir. Los ciudadanos podrán acceder al pago reducido con los siguientes documentos:

Con el boletín de denuncia, que incluya la posibilidad de pago

Con la notificación de denuncia que se recibe en el domicilio

Con un documento cobratorio (carta de pago) expedido por la Agencia Tributaria de Sevilla, antes de la resolución, en las oficinas de atención al contribuyente, a través de correo electrónico informacion.atse@sevilla.org, o a través la Oficina Virtual si se dispone de certificado digital de la FNMT

Una vez obtenido el documento de pago, se puede acceder a la plataforma de pago con tarjeta introduciendo la numeración del código de barras del documento.

¿Qué pasa si recurro una sanción de tráfico en Sevilla?

Si se presentan alegaciones o, una vez dictada la resolución sancionadora, solo se puede pagar la totalidad del importe de la multa con los sigueintes documentos:

La notificación que desestime las agleaciones

La notificación que desestime el recurso de reposición interpuesto, con un plazo de pago dentro de los 15 días naturales siguientes

Las ntoficaciones que se reciben por vía de apremio son también cartas de pago, por lo que se pueden hacer efectivas dentro de los plazos indicados en las mismas, con los recargos que correspondan sobre el importe original de la sanción

La carta de pago expedida por la Agencia Tributaria de Sevilla a petición del ciudadano en periodo voluntario de pago o tras la resolución de la sanción en las oficinas de atención al contribuyente

¿Cómo se puede pagar una multa de tráfico en Sevilla?

En lo que respecto al pago de las multas de tráfico impuestas por la Policía Local de Sevilla, por norma general se puede realizar con la presentación de cualquiera de los documentos mencionados en las sucursales y cajeros de las entidades bancarias colaboradoras, así como en cualquier banca electrónica.

Otra posibilidad es la vía de pago telemática a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de Sevilla: Tramitación sin certificado > Consulta, pago, domiciliación de recibos, consulta de multa > Multas > Cumplimentar datos en apartados NIF/CIF y Boletín > Seleccionar las multas a pagar > Se generará un archivo PDF que permite el pago con tarjeta.

Los usuarios que se identifiquen con certificado digital podrán solicitar asimismo el cargo directo en una cuenta corriente.