Cuatro heridos al salirse de la calzada un coche en la Ronda Urbana Norte de Sevilla

Cuatro ocupantes de un turismo resultaron heridos la mañana de este sábado después de que su vehículo se saliera de la calzada en la Ronda Urbana Norte de Sevilla, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El siniestro se produjo poco antes de las 07:00, cuando el teléfono de emergencias recibió varias llamadas alertando de que un automóvil había abandonado la carretera con posibles víctimas en su interior.

Tras las alertas, el centro coordinador movilizó a la Policía Local, el Cecop y efectivos del 061. Los servicios sanitarios confirmaron que los heridos son dos mujeres de 18 y 21 años, junto a dos hombres de 24 y 40 años. Los cuatro fueron trasladados al Hospital Virgen del Rocío para recibir atención médica.