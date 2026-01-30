La decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla respalda la recalificación del canal de la Expo

El canal de la Expo está pegado al río y conecta con el lago del Pabellón de España

La decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla se ha pronunciado por primera vez sobre la recalificación del canal de la Expo de Sevilla (Canal de los Descubrimientos) aprobada por el gobierno de José Luis Sanz con los votos de Vox a finales de 2025 y que cuenta con el rechazo de varios colectivos. A preguntas de este periódico, Nuria Canivell respalda la recalificación del canal de la Exposición Universal de 1992 para que acoja usos terciarios y de servicios por considerar que "son más los pros que los contras" y porque el parque científico y tecnológico (rebautizado ahora como Sevilla TechPark) "se lo merece".

El plan del Ayuntamiento es modificar su uso actual para actividades productivas y servicios avanzados (empresas tecnológicas) para que pase a uso terciario y compatibles (comercio, oficinas, hotelero y aparcamiento, entre otros).

La decana argumenta que "ese trozo de canal con el río al lado no tiene sentido ninguno, ya que ni es fundamental ni es zona verde". Recalca que el canal actual es a lo que quedó reducido el proyecto original de Emilio Ambasz que buscaba integrar el río en la isla mediante tres lagos unidos entre sí, que no llegaron a construirse. En 1986 se celebró el concurso de ideas para el recinto de Expo’92, en el que resultaron ganadoras las propuestas de los equipos encabezados por el arquitecto Emilio Ambasz y el ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez. El Canal de los Descubrimientos es parte de este diseño original que combinaba las láminas de agua del proyecto de Emilio Ambasz y el trazado ortogonal, explica Legado Expo.

La decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivell / Juan Carlos Muñoz

A juicio de Canivell, lo ideal sería recuperar el lago central de la Cartuja, potenciar el Pabellón de España que fue un elemento central en la muestra universal de 1992 y sacar a Isla Mágica del lago.

Los tres lagos unidos del proyecto original de Emilio Ambasz / Legado Expo Sevilla

Sobre el proyecto de recalificación, la decana lo apoya ("no me parece descabellado ni dramático", responde) y señala como elementos de interés dotar de servicios el canal para atraer a los ciudadanos a que crucen al otro lado del río. Canivell también subraya la idoneidad de complementar la recalificación de estos suelos con la construcción una pasarela peatonal a la altura de los barrios de San Vicente y San Lorenzo que conecte con el Jardín Americano.

Canivell sentencia que todos estos proyectos pueden facilitar "que vivamos la isla como parte de la ciudad".

El Colegio de Arquitectos, que cuenta con 2.600 colegiados y tiene presencia en la isla de la Cartuja por tener la sede de su fundación Fidas, ha entrado recientemente a formar parte del consejo asesor del recinto empresarial Sevilla TechPark de la Cartuja.

Entidades que rechazan la recalificación

Son varias las entidades que han mostrado su rechazo a la recalificación del canal de la Expo.

En el Ayuntamiento de Sevilla, los grupos de la oposición PSOE y Con Podemos-IU votaron en contra en el Pleno donde se aprobó el convenio urbanístico de ordenación de estos suelos.

La primera asociación crítica ha sido la asociación Legado Expo Sevilla, que sostiene que destinar la edificabilidad del canal a "usos comerciales, hoteleros y aparcamientos, perpetúa el monocultivo turístico y la economía extractiva" y que "no aporta valor añadido ni contribuye al desarrollo tecnológico". Recalca que "supone un grave atentado contra el patrimonio ciudadano, al vender un espacio de enorme valor histórico y simbólico para beneficiar intereses privados".

La entidad señala que este "enclave de alta significación patrimonial debería ser rehabilitado para el desarrollo de parques, zonas verdes y usos compatibles con servicios avanzados y tecnológicos, capaces de mejorar el medio ambiente urbano y fortalecer el tejido productivo de Sevilla".

La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en especial el arquitecto Fernando Mendoza, es otra institución que se opone a la recalificación porque su ejecución "acabaría de borrar para siempre la memoria de la Exposición Universal, transformando un canal en una gigantesca losa de hormigón”.