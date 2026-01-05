Eclosión de ‘Reinas Magas’ en un día condicionado por el agua en las cabalgatas de la provincia de Sevilla

Tarde de fiesta pero también de decepción en los pueblos de Sevilla. Hubo fiesta porque casi todas las cabalgatas se celebraron y miles de niños y niñas fueron felices, bendita inocencia, en una jornada marcada por el claro incremento de la figura femenina en la representación de los Reyes Magos: en Guillena, por ejemplo, los tres fueron mujeres. Y hubo decepción porque en varias localidades, sobre todo del Aljarafe, la lluvia frustró el plan. Ocurrió en San Juan de Aznalfarache, en Tomares (con las carrozas ya en la calle), en Mairena del Aljarafe... Y estuvo a punto de pasar en Castilleja de la Cuesta ( “¡La lluvia no nos detiene!”, proclamó su Ayuntamiento en las redes sociales); en Gelves, donde el cortejo tuvo que refugiarse en el Mercado de la Graná mientras pasaban las nubes; o en Arahal, donde el chaparrón arreció con las once carrozas en marcha y forzó al alcalde a pedir el parte a la Base de Morón.

Dos Hermanas: con más de dos horas de retraso

La Cabalgata de Dos Hermanas partió desde la avenida de Andalucía con más de dos horas de retraso pero, ya superado chaparrón, atravesó el centro de la localidad entre auténticas multitudes. Ala cabeza del cortejo estuvieron Rosario Álvarez, voluntaria de la Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos Estrella de la Ilusión, como Melchor; Juan Sánchez, antiguo capataz de la Dehesa de Doña María, como Gaspar; y el diseñador de moda Fernando Claro como Baltasar. La Estrella de la Ilusión fue Ana García y el Cartero Real, Jesús Ruiz.

La calle Real de Utrera (Dos Hermanas), llena viendo al Hada de la Primavera. / M. G.

Osuna también tuvo que lidiar con el agua

Osuna también sufrió con el agua. Hasta cuatro reuniones al respecto mantuvieron los responsables municipales entre el domingo y el lunes. El cortejo iba a salir a las cinco y media, pero el Ayuntamiento acabó aplazándolo más de una hora. Una vez que pasaron los nubarrones, el cortejo de 21 carrozas hizo disfrutar a los niños y a los no tan niños, aunque por el camino también les cayó alguna gota.

Alcalá: otro Juanma Moreno como Baltasar

La Cabalgata tenía previsto salir a las cinco de la tarde desde la calle Escultor Duque Cornejo, pero la borrasca de la sobremesa retrasó el comienzo una hora. Después, ya con normalidad, veinte carrozas atravesaron una treintena de calles con Inés Portillo, la Estrella de la Ilusión, a la cabeza. Detrás fueron llegando Agustín Martín como Melchor, Rafael Blanco como Gaspar y, ojo, Juanma Moreno como Baltasar. No era el presidente de la Junta, que a la misma hora estaba en Sevilla, sino Juan Manuel Moreno Gandul, arquitecto técnico de profesión.

Coria: barcaza real para cruzar el Guadalquivir

Coria del Río volvió a dejar una de las estampas más pintorescas de la jornada. Sobre las cinco de la tarde, Sus Majestades de Oriente y sus séquitos no sólo desafiaron el mal tiempo sino también las turbulencias del Guadalquivir y cruzaron el río en la clásica barcaza. Al otro lado los esperaba el alcalde y más allá, miles de vecinos.

Morón de la Frontera: dos mujeres con corona

Morón también salió con dos mujeres como Reyes Magos, por primera vez en la historia. Melchor fue un hombre, el empresario Agustín García; Gaspar fue Silvia León, de una conocida ferretería del pueblo; y Baltasar fue María del Carmen Jiménez, profesional en una gestoría.

La carroza de la Guerra de las Galaxias, con Yoda al frente y C3PO y Darth Vader, en Morón de la Frontera. / M. G.

Écija: una psicóloga como el tientapanza

La Cabalgata de Écija salió a las cinco de la tarde desde el polígono industrial El Limero, como es tradición. A lo largo de los 4,1 kilómetros, los niños y las niñas de la localidad se lo pasaron en grande con Jesús Rivera (Melchor), Tomás Marín (Gaspar) y Manuel Arroyo (Baltasar), sin olvidar por supuesto a una figura propia del cortejo astigitano, el Tientapanza, que este año estuvo representado por la psicóloga Elvira del Valle Morejón. Este curioso personaje toca la barriga a los pequeños para comprobar que han comido bien, de ahí su nombre. Como dato igualmente significativo, las tres grandes figuras secundarias fueron femeninas: además del Tientapanza, la Gran Visir fue Rosa María Rodríguez y el Cartero Real fue la Cartera Real Rosario Sánchez.

Guillena: 18 carrozas y tres ‘Reinas Magas’

La Cabalgata Viviente de Reyes Magos de Guillena, Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, volvió a reunir a miles de personas en una localidad que ha hecho de esta fiesta una de sus señas de identidad. Este año hubo dieciocho carrozas y once representaban escenas bíblicas. La salida se dio a las 19.00 horas en el puente de la Rivera. Dos horas y media después se celebró la Adoración de los Reyes Magos en la Iglesia y se puso el punto final al espectáculo con fuegos artificiales desde el Ayuntamiento.

El festejo, en todo caso, no se quedó en la Cabalgata. Antes, en la plaza de toros, los Reyes recibieron a todos los bebés nacidos en 2025. Después hubo un pasacalles musical y una recepción de la guardia romana. Y ya después tocó el plato fuerte, con la importante novedad de que todas sus Majestades fueron mujeres: Amparo Calderón como Melchor, Raquel Casanova como Gaspar e Isamar Florido como Baltasar. La Estrella de la Ilusión fue Candela Puntas.

Los Palacios: salida desde la capilla servita

Las calles de Los Palacios y Villafranca volvieron a llenarse de ilusión y fantasía desde las 16.30 horas. Allí, sin problemas con la lluvia, miles de vecinos disfrutaron de quince carrozas, pasacalles, batucadas y varias charangas. El desfile se abrió esta vez desde la Capilla Servita (cada año sale de un sitio diferente). Después, cinco kilómetros hasta finalizar en la Plaza de Andalucía. Los Reyes Magos se disfrazaron de Consolación Doblado (Melchor), José Antonio Navarro (Gaspar) y Javier Pérez (Baltasar).

Las peculiaridades de Constantina

En la Sierra Norte vale la pena ver el desfile que organiza la Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Constantina Crema Constantina. Una de sus señas es que las catorce carrozas son autopropulsadas, de modo que las máquinas que las mueven están integradas en el conjunto que desfila. Hasta los conductores se disfrazan. 5.000 kilos de caramelos y chucherías empaquetadas “de primera calidad”, así como miles de juguetes, se tiraron desde las carrozas, entre las que como novedad hubo una musical con un guiño a los Payasos de la Tele, otra de Indiana Jones realizada con material reciclado y una másde la Guerra de las Galaxias.

Lora del Río: Gaspar era portero del Betis

Álvaro Valles, portero del Betis, olvidó el disgusto de la goleada del Bernabéu vistiéndose de Rey Gaspar en Lora del Río. El meta es de La Rinconada, pero su pareja es loreña y allí tiene su vida, así que no dudó en aceptar el ofrecimiento de la Asociación Cabalgata de Reyes Magos, igual que ayuda donando equipación a los porteros de la cantera del Lora CF. Junto a él estuvieron Lorenzo Rodríguez como Melchor y Luis Carrasco como Baltasar. La Estrella de la Ilusión fue Setefilla Baeza y el Gran Visir, Micaela Cioponea.