Las fotos del XIII Premio Manuel Clavero

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado este miércoles que el trabajo de todos los que se sienten demócratas es el de "preservar la unidad de España", durante la entrega en Sevilla del XIII Premio Manuel Clavero, en el que fue presentado por el ex presidente Felipe González. "Porque cuando se cambia gravemente el sistema fiscal de un Estado, lo que se cambia es el Estado. El trabajo de todos los que se sienten demócratas es el de preservar la unidad de España, que no es un eslogan, no es otra cosa que la igualdad de todos los espectadores", sentenció el premiado.
