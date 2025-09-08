La Justicia condena al SAS a pagar 180.000 euros por una amputación evitable tras demora médica en Sevilla

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 180.000 euros más intereses legales a un paciente que sufrió la amputación de la mitad de su pierna derecha tras una atención sanitaria deficiente.

La sentencia, de la que ha dado cuenta este lunes la Asociación El Defensor del Paciente, y que actualmente es firme al no haber sido recurrida, reconoce que el paciente fue víctima de una "pérdida de oportunidad" diagnóstica y terapéutica, al no ser derivado a tiempo a un centro con servicio de Cirugía Vascular.

Los hechos se remontan al 12 de noviembre de 2021, cuando F.G.P., de 55 años y diabético, acudió inicialmente al Hospital de Osuna y posteriormente al de Écija por necrosis en los dedos del pie derecho. Aunque los facultativos de atención primaria recomendaron desde el principio valoración por Cirugía Vascular, el paciente fue atendido en centros que carecían de esa especialidad, pese a haberse detectado isquemia mediante angio-TAC.

No fue hasta 11 días después, tras insistencia de la familia, cuando fue trasladado al Hospital de Valme, donde se le practicó una angioplastia con colocación de stent. Sin embargo, la demora provocó una evolución desfavorable de la necrosis y obligó a realizar primero una amputación transmetatarsiana, y luego, el 3 de diciembre, una amputación infracondílea (por debajo de la rodilla).

Todos los peritos consultados, así como el cirujano vascular que atendió finalmente al paciente, coincidieron en que la revascularización debía haberse hecho antes de cualquier amputación. Uno de los especialistas declaró que amputar sin revascularizar está "abocado al fracaso". Según los informes médicos, las posibilidades de salvar el pie habrían estado entre el 85% y el 95% con una actuación adecuada.

Ante estos hechos, el juzgado consideró acreditada una vulneración de la lex artis médica, y aplicó la doctrina de la "pérdida de oportunidad", que permite indemnizar al paciente por haber sido privado de una posibilidad razonable de curación.

Así todo, el demandante, a través de los servicios jurídicos prestados por la letrada María Jesús Villalpando Sedeño, de los Servicios Jurídicos de El Defensor del Paciente, reclamaba inicialmente 420.000 euros, pero el juzgado estableció una indemnización de 180.000 euros, aplicando un 85% del daño total, en proporción a las posibilidades perdidas de evitar la amputación. Además, la resolución aclara que el baremo de tráfico no puede aplicarse de forma automática en estos casos, ya que tiene un carácter meramente orientativo.

La sentencia desestimó la alegación de falta de información, al constar en el expediente el consentimiento informado del paciente para pruebas y procedimientos. La aseguradora SHAM, codemandada en el proceso, no fue objeto de pronunciamiento al no haber pretensión específica contra ella.

El caso fue defendido por la letrada María Jesús Villalpando Sedeño, de los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, entidad que

Carmen Flores, presidenta de la asociación, denuncia que esta situación "no es un hecho aislado". "Critica que sólo dos hospitales de Sevilla, el Virgen del Rocío y el Valme, cuentan con unidades completas de Angiología y Cirugía Vascular, una realidad que, según advierte, se repite en otras provincias. "Como en este caso, cuando un paciente no tiene riego en una extremidad y acude a un hospital sin esta unidad, se utiliza lo que en el ámbito médico se conoce como la técnica del salchichón: cortar poco a poco hasta llegar al tejido viable", denuncia. "Y eso, en una época en la que una simple colocación de stent puede restablecer el riego sanguíneo", lamenta.

La asociación exige a las autoridades sanitarias andaluzas "una inversión real" en especialidades clave para evitar más casos como este.