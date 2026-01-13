Muñoz tiende la mano a Sanz para orillar a Vox

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha ofrecido al alcalde José Luis Sanz la posibilidad de alcanzar acuerdos que permitan gobernar sin el apoyo de Vox. El dirigente socialista ha expresado su preocupación por la deriva que está experimentando la ciudad tras los pactos entre el Partido Popular y la formación de ultraderecha, y ha anunciado la disposición del PSOE a colaborar para proteger la convivencia y los derechos fundamentales.

Muñoz ha advertido que el acuerdo presupuestario firmado con Vox no constituye un pacto técnico ni neutro, sino una decisión política que determina los valores desde los que se gobierna Sevilla. El portavoz socialista ha señalado que estos acuerdos han generado conflictos institucionales, retrocesos en materia de derechos y una tensión social innecesaria que ya se percibe en el funcionamiento del Pleno municipal. El PSOE presentará este jueves una moción al respecto.

Según las declaraciones del portavoz, los pactos suscritos hasta la fecha no han aportado beneficios tangibles a la ciudad. "El acuerdo con VOX no es neutro: define qué valores gobiernan hoy Sevilla", ha subrayado Muñoz, quien ha alertado sobre las consecuencias que está teniendo esta alianza en el modelo de ciudad abierta y plural que caracteriza a la capital andaluza.

Críticas a la política cultural impulsada por Vox

El portavoz socialista ha centrado parte de sus críticas en la deriva cultural impulsada por Vox y aceptada por el PP, con ataques directos al Festival de Cine de Sevilla. Muñoz ha recordado que la cultura y el cine son espacios de libertad de pensamiento que históricamente han sido defendidos por gobiernos de distinto signo político en el Ayuntamiento y que forman parte de la identidad de la ciudad.

Retrocesos en derechos de mujeres y colectivo LGTBI

Antonio Muñoz ha expresado su inquietud por los retrocesos en materia de derechos de las mujeres, libertad sexual y derechos del colectivo LGTBI, así como por el discurso de señalamiento hacia las personas migrantes. "La oficina antiaborto es un chiringuito, lo venden como defensa de la vida, pero lo que hacen es cuestionar derechos ya conquistados. Si de verdad quisieran apoyar la maternidad hablarían de conciliación o de vivienda, no de imponer una moral desde las instituciones", ha manifestado el portavoz socialista.

El padrón municipal como instrumento político

El dirigente del PSOE ha alertado especialmente sobre el uso del padrón municipal como instrumento político, recordando que se trata de una herramienta esencial para garantizar derechos y planificar servicios públicos. "El padrón no es un arma política, es una herramienta básica de justicia social", ha señalado Muñoz, quien ha criticado cualquier utilización partidista de este registro administrativo.

Políticas medioambientales y de salud pública

En materia medioambiental y de salud pública, el portavoz socialista ha criticado cualquier retroceso en políticas como la Zona de Bajas Emisiones. Muñoz ha insistido en que la lucha contra la contaminación y la protección de la salud no son cuestiones ideológicas, sino obligaciones básicas de cualquier gobierno responsable con su ciudadanía.

Llamamiento al centro democrático

Finalmente, Antonio Muñoz ha reiterado que el PSOE seguirá tendiendo la mano para alcanzar acuerdos desde el centro moral de la democracia, donde los derechos no se negocian y las instituciones sirven para proteger y no para señalar. El portavoz socialista ha instado al Partido Popular a reflexionar sobre el rumbo que está tomando la ciudad y a decidir qué modelo de Sevilla quiere gobernar.