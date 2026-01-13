El nuevo edificio del Centro Común de Investigación (JRC) en Sevilla le costará a España 55,5 millones de euros

Recreación del nuevo edificio del Centro Común de Investigación que se está construyendo en Sevilla en la Cartuja

España destinará al nuevo edificio del Centro Común de Investigación en Sevilla, dependiente de la Comisión Europea, 750.000 euros anuales durante los años 2027 a 2101 en concepto de costes de infraestructura de las instalaciones. Este coste anual supone una aportación total española de 55,5 millones durante 74 años. La aportación anual se irá actualizando en base al Índice de Precios de Consumo (IPC). Así lo ha acordado el Gobierno central con la Comisión Europea y Euratom, un acuerdo que ahora se enviará a las Cortes Generales.

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acordado remitir a las Cortes Generales el acuerdo firmado por el Gobierno de España, la Comisión Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom), sobre la construcción del nuevo edificio del Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) en Sevilla.

Al tratarse de un acuerdo con implicaciones financieras para la Hacienda Pública, requiere la autorización previa de las Cortes Generales. Con la manifestación del consentimiento, España se obliga jurídicamente a cumplir el tratado internacional.

Este nuevo edificio supondrá una ampliación estratégica de este centro, pieza clave en la estructura científica de la Comisión Europea, y que funciona en Sevilla desde 1995.

El acuerdo internacional regula los asuntos relacionados con el establecimiento y el funcionamiento adecuado y continuo de la Comisión Europea y el Centro Común de Investigación, y establece la contribución financiera de España a los costes de infraestructura de las instalaciones, en la Isla de la Cartuja de Sevilla.

España contribuirá con una aportación directa de 750.000 euros anuales, durante el periodo comprendido entre 2027 (cuando está previsto que la JRC se instale en el nuevo edificio) a 2101. Esta cuantía se incrementará anualmente de forma automática en base al Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior.

El nuevo edificio permitirá incrementar la capacidad operativa, acoger a más investigadores y abrir espacios de trabajo, encuentro y difusión científica.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que, con este tratado, “el Gobierno de España ratifica su compromiso con la ciencia, junto con la Comisión Europea”. Según ha explicado, “en este nuevo centro, se trabajará para que la innovación continúe mejorando la vida de las personas, preparándonos para los desafíos del mañana”.

El primer edificio de la Comisión Europea con balance energético cero neto

Será el primer edificio de la Comisión Europea con balance energético cero neto, que albergará a más de 500 personas, y será una referencia de la Nueva Bauhaus Europea, lanzada en 2021 para conectar el Pacto Verde Europeo con la vida cotidiana de las personas.

El JRC alberga en la actualidad a cerca de 400 investigadores de distintas nacionalidades, que ofrecen asesoramiento independiente y basado en evidencias científicas para apoyar la formulación de políticas de la Unión Europea. Además, el Centro cuenta con una mesa de 30 ingenieros que se reúne periódicamente con empresarios para definir las tecnologías capaces de reducir emisiones.