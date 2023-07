La ola de calor se ceba de madrugada con Osuna y Lora de Estepa con más de 33 grados

33,6 grados. Es la temperatura máxima que ha registrado la provincia de Sevilla durante la pasada madrugada. El gordo cayó en Osuna. A las doce de la noche. Muy cerca se quedó Lora de Estepa, que a la misma hora marcó 33,2 grados. Son, a su vez, el quinto y octavo valor más alto, respectivamente, alcanzado durante la pasada madrugada en todo el país, donde la estación de Almadén, en Ciudad Real, se llevó la palma con 34,4, también a las 00:00 horas.

En un análisis más pormenorizado, según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ninguna estación meteorológica sevillana alcanzó este lunes cotas de récord. Fue Loja, con 44,6 grados a las 16:30 horas, la localidad que anotó el valor más alto del país. En Sevilla, la temperatura máxima más elevada se registró en Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes y Las Cabezas de San Juan, todas con 42,2 grados en la tarde de ayer. La mínima más alta se alcanzó en Osuna, donde se legó a los 27,8 grados a las 4:20 del lunes, superados este martes, como se indica más arriba.

La ola de calor, denominada Xenia por el proyecto proMeteo Sevilla, seguirá azotando la provincia en los próximos días. Para este martes, la Aemet mantiene la alerta naranja en la campiña sevillana. Se esperan temperaturas máximas de en torno los 43 grados. Las mínimas no aliviarán el calor del día porque no se espera que el termómetro no baje de los 24 en la mayor parte de Sevilla. La tendencia se repite casi idéntica hasta el jueves. A partir de ahí, el fin de semana se prevé con valores por debajo de los 40 grados. El lunes, según la predicción actual, se espera una nueva subida del mercurio.

Con todo, el portavoz de ProMeteo y profesor de la facultad de Física de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olalla, señaló ayer que, finalmente, Xenia, está siendo "menos" intensa de lo esperado. No obstante, apunta el experto, "lo más seguro es que se prolongue más de lo esperado, hasta el fin de semana". Con lo cual será más larga.

Así, de acuerdo con la monitorización diaria del fenómeno meteorológico, se prevén temperaturas altas de un máximo de 44 grados en varias zonas de Andalucía, según Martín Olalla, que ha destacado que este episodio "no es nada raro", ya que la temporada de calor llega hasta aproximadamente hasta el 15 de agosto. Ha destacado que, al contrario de los valores extremos registrados en mayo, el cuerpo ya está "aclimatado". Con Yago, la primera ola de esta temporada "no estábamos cien por cien preparados debido a su temprana entrada", recalca el experto.

ProMeteo Sevilla es un proyecto piloto que parte de los estudios que identifican las olas de calor como uno de los fenómenos meteorológicos con gran impacto en la vida de las personas, que nace con dos objetivos: concienciar a la ciudadanía de la importancia de las olas de calor e impulsar la puesta en marcha de medidas de resiliencia frente a las altas temperaturas. La primera ola de calor que recibió nombre en este proyecto fue Zoe, en 2022 y la segunda (Yago) se registró en junio pasado.