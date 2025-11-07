La polémica de Icónica agranda la brecha entre Sanz y Vox: "El caso amenaza con estallarle en las manos al alcalde"

De ser un conflicto entre productoras a convertirse en motivo de confrontación entre partidos que cooperan en el gobierno de la ciudad. La polémica por el festival Icónica ha provocado una fisura entre el PP y Vox a la hora de afrontar este delicado asunto, que investiga ya la Fiscalía después de la denuncia presentada por 16 productoras por presuntas irregularidades en la cesión de la Plaza de España para este ciclo de conciertos veraniegos, a cargo de Green Cow Music S.L. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, alerta de que este caso puede "estallarle al alcalde, José Luis Sanz, en las manos" si no aclara las numerosas dudas que el contrato con la citada empresa genera, por lo que pide que colabore con el Ministerio Público. También cuestiona que se haya prorrogado un acuerdo firmado en el mandato socialista, partido al que acusa de mantener un "llamativo silencio" en esta polémica.

Peláez ha realizado estas declaraciones horas después de que Sanz tildara de "coacción" la denuncia de los promotores musicales. "Da la impresión de que quieren amenazar, coaccionar con este asunto", expresó el alcalde a preguntas de los periodistas. Las manifestaciones del primer edil estuvieron impregnadas de sarcasmo. Cuestionó el tiempo que estos empresarios han tardado en acudir a la Fiscalía, después de llevar anunciándolo desde el verano. No dudó en defender el festival que desde hace cinco años organiza Green Cow Music en un enclave monumental como la Plaza de España: "Se ha convertido en un referente nacional".

A ello añadió que el próximo verano Icónica regresará al principal referente del regionalismo sevillano. "En 2026 volverá, de forma provisional, a la espera de buscar una fórmula jurídica". Con esta afirmación, corrobora la prórroga del contrato con la promotora de este ciclo de conciertos, que permite, por ahora, su celebración hasta 2031.

El papel de Contursa

Frente a esta defensa acérrima del festival de música, la portavoz de Vox, aliado del PP en el gobierno de la ciudad desde hace más de un año, ha adoptado una postura distinta. Peláez pide al equipo de Sanz que "colabore con la Fiscalía de Sevilla y se ponga a su disposición para aclarar cuantas cuestiones se consideren necesarias en relación a la cesión de la Plaza de España". Por tal motivo, el partido de Santiago Abascal preguntará en la próxima comisión de fiscalización sobre este polémico asunto. "A nosotros también hay cuestiones que nos sorprenden, como por ejemplo, el papel de intermediación de Contursa entre el promotor de Icónica y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en cuanto a la licencia de ocupación"

En este punto, dentro del grupo municipal de Vox se preguntan por qué Green Cow Music no se dirigió directamente a la GMU para solicitar la licencia de ocupación de la Plaza de España, "que supuestamente la habría obtenido por una cantidad muy inferior a la finalmente abonada a Contursa". "Pudiendo haber abonado una cantidad de 75.000 euros, finalmente pagó más de 190.000 euros", cuestiona Peláez, quien, no obstante, califica el desembolso final del promotor de "irrisorio". "El Ayuntamiento debería obtener mucho más. Este detalle nos llama poderosamente la atención", incide.

"El caso es especialmente llamativo porque las supuestas irregularidades vienen del anterior gobierno socialista, que por algún motivo ha asumido el gobierno del PP que, ya en su mandato ha decidio prorrogar el contrato seis años más, prácticamente en los mismos términos del contrato anterior", advierte la portavoz de Vox, que ahonda en las dudas que genera esta cesión. "No es normal, en términos políticos, que un gobierno de distinto signo esté dispuesto a pagar los platos rotos de sus antecesores. Ni es normal ni es lógico".

Otras ofertas

También hace hincapié en la necesidad de que el regidor aclare "si hubo una oferta de otro promotor por 600.000 euros" para la cesión de la Plaza de España. Una falta de explicaciones que, para el partido que ha apoyado los últimos meses la mayoría de las propuestas importantes de Sanz, "cuanto más tiempo pase, más grande se hará la sombra de la sospecha".

Tal situación lleva a Vox a exigir que "se llegue hasta el final". "Esta polémica amenaza con estallarle en las manos al alcalde Sanz", abunda Peláez, para quien "los posibles delitos que investiga la Fiscalía son graves y preocupantes y el alcalde debería tomárselo en serio".

"Nadie duda del éxito de un festival como Icónica, que ha vuelto a situar a Sevilla como un referente internacional en este tipo de eventos, pero lo que a Vox le parece fundamental es que cualquier evento de estas características reporte al Ayuntamiento el mayor beneficio posible bajo la más estricta legalidad", alerta la portavoz del partido de derechas.

El contexto político

Una advertencia en la que no debe pasarse por alto el contexto político actual, en el que Vox ha anunciado que no apoyará los presupuestos andaluces del Gobierno de Juanma Moreno para 2026 -año electoral- y con la tensión existente con el PP en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón. Esta tensión entre los dos partidos amenaza también la aprobación de las cuentas municipales del próximo año.

Los promotores musicales que han llevado el festival Icónica a la Fiscalía consideran que tras la cesión de la Plaza de España por el Ayuntamiento para este ciclo de conciertos pueden existir hechos constitutivos de delitos, como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, desviación de poder y alteración del precio de las cosas.