El San Francisco de Paula baraja salir del Centro en el verano de 2028

El Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula saldrá del Casco Antiguo, como pronto, en el verano de 2028. Esta es de unas de las novedades que pudieron conocer el pasado miércoles los padres de los alumnos que asistieron a la reunión informativa que organizó la dirección del centro educativo, que espera tener comprada la parcela para la nueva ubicación en el primer trimestre de 2026.

El colegio privado ha iniciado los trámites para el cambio de calificación urbanística de sus actuales instalaciones, según adelantó este periódico. Esta gestión, impulsada por la propia institución educativa, busca promover el futuro traslado del centro a unas nuevas dependencias ubicadas fuera del casco histórico con el objetivo de ofrecer mayor accesibilidad y equipamientos más avanzados.

El centro educativo se encuentra actualmente inmersa en el análisis de diversas alternativas que garanticen condiciones óptimas en aspectos clave como las comunicaciones, el equipamiento, la tecnología, la sostenibilidad y la amplitud. “Todo ello, sin perder de vista las señas de identidad que han caracterizado su proyecto durante más de 140 años, manteniendo su compromiso con la innovación metodológica, la apertura al mundo y el desarrollo integral de sus alumnos”.

La institución resalta que el proyecto se realizará “desde Sevilla, con nuestros principios educativos y continuando una tradición de progreso”, y no mediante una venta a fondos extranjeros, una opción que consideran “indeseable”, sino a través de la Fundación Goñi y Rey. El estudio de ordenación propone cambiar la calificación actual de las dos parcelas de Santa Ángela de la Cruz de Dotacional Educativo a Centro Histórico, lo que permitiría nuevos usos como los de vivienda, hotelero, oficinas y comercio.