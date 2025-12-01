Dos serenos evitan que un joven se suicide en un puente de Sevilla

Una pareja de agentes cívicos del Ayuntamiento de Sevilla, también conocidos como serenos, impidieron este domingo que se produjese una tragedia en la avenida Alcalde Manuel del Valle, concretamente en el puente que conduce al pabellón de San Pablo. Un joven amagó con quitarse la vida y los trabajadores municipales lo atendieron para que no lo hiciese antes de que llegasen otros compañeros y acabaran de resolver la situación.

La historia ha trascendido porque la ha contado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a través de las redes sociales. Los protagonistas fueron Mariló y José María, que "son los coordinadores del equipo de serenos" que por segundo año operan en la ciudad. "Han vuelto a ser clave en un suceso producido este domingo: previnieron un suicidio de un joven en el puente de alcalde Manuel del Valle al ser los primeros en atenderle", cuenta el primer edil.

"Tras recibir el aviso, fueron los primeros en atenderle gracias a su proximidad cada noche en las calles. Su mediación fue fundamental", recalca Sanz.

"Una historia más que refrenda la cercanía de este grupo del que nos sentimos muy orgullosos y que presta un gran servicio de ayuda al vecino", concluye.