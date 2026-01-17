Sevilla y el Colegio de Médicos firman un convenio estratégico para impulsar la salud pública y proteger a los facultativos

El Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla (RICOMS) han formalizado una alianza estratégica destinada a mejorar la calidad de vida de los sevillanos y garantizar la seguridad de los profesionales médicos. El convenio de colaboración, suscrito el pasado 19 de diciembre, establece un marco de acción coordinada para potenciar los recursos de ambas instituciones en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

La firma del acuerdo contó con la participación de la teniente de Alcalde Delegada del Área de Promoción de la Salud, Blanca Gastalver Molina, y el presidente del RICOMS, Alfonso Carmona Martínez. Ambas entidades subrayan que esta colaboración busca crear sinergias para alcanzar objetivos comunes en beneficio de la ciudadanía, sin que ello suponga ningún coste económico ni relación laboral para las arcas municipales o el colegio profesional.

Fomento de hábitos saludables y prevención

Uno de los pilares fundamentales de este convenio es la lucha contra las enfermedades no transmisibles (ENT), responsables de más de dos tercios de las muertes a nivel mundial. Las actuaciones se dirigirán a concienciar sobre los factores de riesgo biológicos y de conducta, tales como el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad y la alimentación no saludable, con especial atención a la prevención de enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

El programa no solo busca capacitar individualmente a los ciudadanos, sino también incidir en los determinantes sociales y ambientales que afectan a la salud pública en Sevilla. El público objetivo principal será la ciudadanía general, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo.

Tolerancia cero ante las agresiones

Un aspecto novedoso y relevante del acuerdo es el compromiso explícito de apoyar a los profesionales médicos frente a las agresiones. El convenio contempla el refuerzo de la autoridad del facultativo y la promoción de una cultura de respeto y convivencia en los centros sanitarios, tanto públicos como privados. Para asegurar este punto, el RICOMS integrará al coordinador de su Grupo de Trabajo de Agresiones en la comisión de seguimiento del pacto.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones, que se reunirá de forma anual. Este órgano será el encargado de interpretar los términos del acuerdo y resolver posibles discrepancias.

El convenio tiene una naturaleza administrativa y una duración prevista de cuatro años, con la posibilidad de ser prorrogado por un periodo adicional de otros cuatro años si ambas partes así lo acuerdan. Con esta firma, Sevilla refuerza su compromiso con la salud comunitaria, apoyándose en la experiencia técnica y científica del colectivo médico.