Tres pantalladoras trabajarán desde marzo en el túnel de Doctor Fedriani para acelerar la obra del Metro

La Junta de Andalucía contará en primavera con tres equipos de pantalladoras que trabajarán de manera simultánea para acelerar las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla en la avenida Doctor Fedriani. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el avance de los trabajos en la Macarena, donde ha augurado que en estos primeros meses de 2026 “se notará un cambio evidente del ritmo de los trabajos en la Macarena”.

Rocío Díaz ha anunciado que se ha incorporado ya una segunda pantalladora, que funciona a pleno rendimiento para ejecutar los muros pantallas del túnel en la zona norte de Doctor Fedriani, que se suma a la que opera desde final del año pasado junto a la glorieta de San Lázaro, correspondiente al segundo tramo. Asimismo, ha adelantado que en el mes marzo, se incorporará un tercer equipo, ha manifestado.

“Estamos ante el tramo complicado y lo estamos abordando con el máximo rigor técnico y con un seguimiento permanente de cada fase de la obra”, han señalado Rocío Díaz durante la visita, que ha remarcado que las obras avanzan a buen ritmo, con tres tramos en ejecución que representan el 63% de la Línea 3 Norte y un cuarto tramo, ya adentrándose en Ronda Histórica, en contratación. En esta misma línea, ha destacado que “desde el inicio de los trabajos mantenemos reuniones constantes con comerciantes y vecinos, de la mano del Ayuntamiento, para minimizar las molestias y dar respuesta a cualquier incidencia que pueda surgir”.

Además, a partir del mes de abril se incorporará una hidrofresa, una maquinaria especializada que permitirá ejecutar pantallas a mayor profundidad y en terrenos más rocosos, reforzando así el operativo actual, que suma ya siete pantalladoras trabajando en los tres tramos de la Línea 3. “Así es como entendemos la ejecución de la obra pública: con planificación, control exhaustivo, coordinación entre equipos y máxima vigilancia en el uso de los recursos públicos”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido “la agilidad en una obra fundamental para la ciudad de Sevilla”, así como la "vigilancia permanente" de la Consejería de Fomento en su ejecución. El regidor ha puesto en valor la implicación directa de la consejera en el seguimiento de este proyecto estratégico para la movilidad.

Durante su intervención, el alcalde ha recordado que se trata del tramo “más complicado y más costoso” de la Línea 3 Norte y ha insistido en que esta infraestructura está llamada a resolver “muchísimos problemas de movilidad” que deberían haberse solucionado "hace ya mucho tiempo en la ciudad de Sevilla y que ahora se abordarán gracias al actual Gobierno andaluz y a la Consejería de Fomento”.

La Consejería de Fomento ha actuado primero en los muros pantalla de la avenida antes que en la construcción de la estación Macarena, la más compleja de la Línea 3 Norte al situarse a mayor profundidad, es decir, 20 metros bajo tierra, donde se actuará cuando llegue en abril la hidrofresa.

Este tercer tramo es el más costoso de la Línea 3 Norte entre Pino Montano y Prado de San Sebastián, con cerca de 179 millones de euros. Las obras comenzaron en junio y, desde entonces, los principales trabajos realizados en obra civil de este tercer tramo han sido demoliciones de firme, acerado y bordillo y el desmontaje y retirada de mobiliario urbano y alumbrado público, así como la ejecución de servicios afectados y la inspección y documentación de los edificios cercanos a las obras.

También se han construido los muretes guía para las pantallas del túnel y se ha iniciado la construcción de los muros del túnel. Por último, se han abordado una serie de medidas compensatorias para los vecinos y usuarios del hospital, como un aparcamiento de 455 plazas en la glorieta de los Ferroviarios, en San Jerónimo, con conexión directa en transporte público.

Este tercer tramo tiene una longitud de 1.012 metros, que comienza en la avenida Doctor Fedriani junto a la intersección con la avenida de San Lázaro. El trazado discurre por la avenida Doctor Fedriani y la calle San Juan de Ribera, y finalizará justo en el cruce de esta última con la calle Muñoz León, ya en la intersección de la Ronda Histórica.

La solución es, como en anteriores tramos, la denominada cut and cover, la construcción de un falso túnel entre pantallas para vía doble, salvo en las inmediaciones del Hospital Virgen Macarena, donde se salvará el aparcamiento subterráneo existente mediante la técnica de túnel en mina. Este paso bajo el parking del hospital será, de hecho, el de mayor profundidad de la Línea 3 Norte, con unos 20 metros bajo superficie frente a los 12 metros del trazado anterior. En este punto, junto al Hospital Virgen Macarena, se construirá la estación, cuyo diseño tendrá en cuenta su futura función de intercambiador, dejándose preparado el nivel correspondiente a los andenes de la futura Línea 4.

En contratación el cuarto tramo entre Macarena y María Auxiliadora.

Rocío Diaz ha recordado el impulso dado con la ampliación del Metro, con tres tramos en obras desde Pino Montano hasta la Macarena que representan el 63% del trazado de la Línea 3 Norte. Al respecto, ha añadido que se encuentra en contratación el cuarto tramo, con un presupuesto de 165 millones de euros, que aportará un kilómetro más al recorrido, con dos estaciones entre Macarena y María Auxiliadora.

La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. Las obras consisten en una doble vía de metro, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. El tramo norte cuenta con 12 estaciones, una en superficie –cuya estructura ya está fijnalizada– y 11 subterráneas. El trazado del tramo Norte incluye el paso por cuatro centros sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.

Además de la consejera y el alcalde, han asistido a esta visita de obra el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el director general de Infraestructuras de Transporte, Eduardo Gutiérrez; el delegado territorial de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula Juárez; y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa.