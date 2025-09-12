Urbanismo volverá a colocar los toldos de la Avenida antes de Semana Santa de 2026 y renuncia a cancelar el contrato

Los toldos en la Avenida de la Constitución volverán a colocarse "antes de Semana de 2026 en tiempo y forma", pese a que el resultado no ha gustado siquiera al alcalde José Luis Sanz, y en ningún caso se cancelará el contrato para el año que viene. Así lo ha indicado este viernes Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en respuesta a los grupos de la oposición VOX y Con Podemos-IU en la comisión de control y fiscalización del gobierno.

Con Podemos-IU ha reclamado sin éxito que se cancele el contrato de los toldos para 2026 porque el resultado no ha gustado ni a los ciudadanos ni al alcalde, porque supone un gasto de 300.000 euros anuales y por las pegas de Patrimonio. "Sevilla se ha convertido en un meme: es la única ciudad con un tranvía bajo palio", ha criticado la edil Susana Hornillo. Ha calificado el proyecto de "ridículo monumental" porque los toldos actuales "solo dan sombra al tranvía", mientras los peatones continúan expuestos al sol. Y ha cuestionado la coherencia del discurso municipal, dado que "dicen que la prioridad son los peatones, pero colocan mamotretos de 3.000 kilos de hormigón, mantienen los veladores y lo que acaba sobrando es el carril bici".

De la Rosa ha respondido al edil de VOX Gonzalo García Polavieja que se está estudiando recuperar la arboleda de la Avenida, pero ha matizado que se están considerando las especies y lugares más idóneos teniendo en cuenta las sillas de la Carrera Oficial y el tránsito de las Hermandades en Semana Santa y el paso de peatones por la Avenida en Navidad como "elementos importantes". Polavieja ha recordado que los árboles nunca han sido un problema para la Semana Santa y para el plan de Navidad cuando estos daban sombra a la Avenida antes del tranvía. El concejal de Urbanismo no ha arrojado datos sobre el estudio que el alcalde ha encargado a Parques y Jardines sobre el arbolado en la Avenida.

Respecto al carril bici, el delegado de Urbanismo ha indicado a la portavoz Susana Hornillo que se eliminará aunque se darán alternativas de acceso. Aunque no las citó, la idea es que las bicis accedan al centro por el carril bici del Paseó de Colón y por calle Zaragoza.

En respuesta, De la Rosa ha defendido que la prioridad del espacio en la Avenida debe ser "claramente peatonal", que el contrato de instalación se mantendrá porque "el gobierno cumple con sus compromisos", y ha subrayado que "no se eliminará ni un metro de carril bici sin ofrecer una alternativa". Asimismo, ha recordado que su gobierno ha ejecutado 14 nuevos kilómetros de carril bici con más de 8 millones de euros de inversión y ha triplicado el contrato de conservación de la red ciclista existente.