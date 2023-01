'Sevilla se mueve' critica el veto a los patinetes en el Metro cuando "ocupan lo que una maleta"

La asociación 'Sevilla se mueve' que dirige Manuel Fernández ha criticado el veto a los patinetes en el Metro en hora punta, a partir del 1 de febrero, por considerarlo "una postura fuera de lugar" cuando en realidad el patinete es "un gran aliado para aumentar el radio de acción del transporte público". La medida fue anunciada la semana pasada por Globalvía, la concesionaria de la línea 1, cuyo control ejerce la consejería de Fomento de la Junta, como administración responsable.

A preguntas de este periódico, esta entidad ciudadana, que trabaja desde hace años por el fomento en Sevilla y su área metropolitana del uso del transporte público en general y el del metro en particular, argumenta que no se pueden prohibir los patinetes cuando plegados "no ocupan más espacio que una maleta de ruedas". Y se pregunta si también Metro de Sevilla va a prohibir la entrada de maletas.

"Si lo hacen por supuestas incomodidades a los usuarios, lo que se debe es aumentar la capacidad del servicio, que se autofelicita de cifras de records pero no hay prevista una hipotética ampliación del parque móvil. Un patinete plegado no ocupa más espacio que una maleta de ruedas. ¿Nos imaginamos prohibiéndolas algún día?", se queja.

'Sevilla se mueve' reitera que la solución no es restringir la entrada de patinetes al Metro sino aumentar la capacidad del servicio y poner más trenes en servicio para cubrir la elevada demanda de usuarios que llevan consigo este vehículo de movilidad personal.

La asociación lamenta que se vea al patinete como una amenaza por parte de la concesionaria y la Junta. "Da la sensación de que se ve al patinete como una amenaza, un enemigo a batir por la competencia que pueda suponer, pero la realidad es que, como la bicicleta, es un gran aliado para aumentar el radio de acción del transporte público", recalca.

Por último, la entidad entiende que tampoco tendría sentido la prohibición si la medida tiene relación con el incendio de un patinete en un tren el pasado noviembre. "Si es por lo ocurrido en el metro de Barcelona, se trata de un seguidismo exagerado, absurdo y carente de base", concluye 'Sevilla se mueve'.