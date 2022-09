Januzaj y Rekik, en la convocatoria del Sevilla ante el Manchester City

Julen Lopetegui ha sorprendido incluyendo en la convocatoria de 24 futbolistas a Januzaj, además de a Rekik, del que ha comentado que "llega muy justo para el partido" ante el Manchester City. El entrenador del Sevilla tendrá que realizar un descarte y está pendiente del estado de varios futbolistas, como el central neerlandés de origen tunecino, Fernando y Lamela, que no se han ejercitado este lunes.

Sorprende especialmente lo de Januzaj. El viernes, al ser preguntado por los dos nuevos fichajes, dijo: "Dolberg fue operado del hombro en el mes de junio y el primer entrenamiento ya con oposición ha sido el de hoy aunque viene en una buena carga física sin contacto, vamos a intentar que su adaptación sea lo más rápida posible. Januzaj está bastante más lejos, no ha hecho pretemporada y trataremos de acortar los plazos lo antes posible, porque los jugadores que no tienen el ritmo tienen esa carencia y hay que acortar los plazos. Es un chico que no está en la mejor condición, pero hay que intentar incorporarlos a los dos al puzle nuestro lo antes posible porque estamos compitiendo".

Aun así, lo ha incluido en una lista en la que falta Marcao, además de Tecatito y Óliver Torres, los dos descartes en la lista A de la Champions. En la misma, además del belga, es novedad Rekik, que fue baja ante el Barcelona por un "problema que sufrió en Almería".

La lista de 24 la componen: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores; Jesús Navas, Montiel, Nianzou, Rekik, José Ángel, Kike Salas, Alex Telles, Acuña; Fernando, Gudelj, Delaney, Joan Jordán, Rakitic; Januzaj, Lamela, Suso, Papu Gómez, Isco; Dolberg, Rafa Mir y En-Nesyri.

Alberto Flores, José Ángel y Kike Salas son tres de los canteranos que incluirá el Sevilla en la lista B de la UEFA, cuyo plazo expira a las doce de la noche del día previo a cada partido, o sea, hoy a las 23:59. Aún no está publicada en la web de la UEFA.