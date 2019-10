El primero que no está a gusto en el debate sobre Luuk de Jong es el propio futbolista. El delantero del Sevilla sabe que se esperan muchos goles de él y también es consciente de que el domingo en el Camp Nou tuvo ocasiones para inaugurar su casillero de anotaciones.

Así, en una entrevista en un medio de su país con motivo de su incorporación a la concentración de la selección ha confesado que no durmió tras el partido de Barcelona. "La ocasión del 0-0 entra nueve veces de cada diez. Me preguntaba, despierto: ¿cómo no ha podido ser gol?", ha comentado el ex jugador del PSV Eindhoven en el diario Algemeen Dagblad.

De Jong sabe que tiene que hacer goles, aunque advierte que el técnico le transmite tranquilidad. “Lopetegui me dice que le aporto otras cosas al equipo, me ve como un líder disruptivo, alguien para empezar la presión arriba. En muchos partidos somos dominadores y llegarán las ocasiones", añade el futbolista, que sabe que lo que le va a dar o a quitar la camiseta de titular son los goles: “Al principio me dieron, digámoslo así, pelotas difíciles de rematar. Tenemos 15 jugadores nuevos y el entrenador aún está configurando el equipo. Contra el Barcelona los pases fueron realmente buenos. La parte futbolística está cada vez mejor, pero soy realista y sé que a un delantero se le juzga al final por sus goles”.