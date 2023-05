Los dos, Sevilla y Betis, llegan contentos, mucho mejor

Derbi número 139 de los disputados oficialmente por los dos grandes representantes del fútbol sevillano al máximo nivel, el 104 si sólo se contabilizan los que se han litigado en la Primera División, y una característica común para ambos contendientes. Los dos llegan con el emoticono de la sonrisa instalado en sus rostros, particularmente en el caso de los sevillistas, que han pasado de estar en el borde del precipicio a festejar el pasado jueves su clasificación para la séptima final en la Liga Europa, Copa de la UEFA si se prefiere la denominación antigua e incluso Copa de Ferias más atrás en el tiempo.

Los hinchas del anfitrión, en este caso el Sevilla Fútbol Club, vivieron una situación de gozo máximo al eliminar a la Juventus en las semifinales, como antes habían hecho con el Manchester United en los cuartos, y ésas son palabras mayores, sobre todo si se tiene en cuenta que antes de la Semana Santa vivían con el agua al cuello en los días previos al debut de José Luis Mendilibar como entrenador el Sábado de Pasión frente al Cádiz en el que ahora se conoce como el Nuevo Mirandilla.

También los béticos tienen razones de sobra para estar con esa sonrisa instalada en sus rostros. Manuel Pellegrini y los suyos van repetir por tercera vez una clasificación para competiciones europeas, algo que no había sucedido jamás en la historia del Real Betis Balompié. Los datos, por tanto, conducen a valorar el curso como muy positivo y los hombres que dirige tan acertadamente el técnico chileno están en la labor de sellar el objetivo e incluso no pierden de vista la posibilidad de entrar en la Liga de Campeones, algo que estuvo al alcance durante fases del campeonato. Es, además, una puerta que se podría reabrir también a través de una posible sanción al campeón, a un Barcelona que no puede vivir muy tranquilo en ese aspecto por el escándalo en torno a los pagos a Enríquez Negreira.

Esto quiere decir que los dos máximos rivales sevillanos saltarán al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán con la confianza por las nubes. Unos, por ese éxito en la Liga Europa y también por haber sido capaces de escapar de una situación muy complicada tras la llegada de Mendilibar. Otros, por los dos últimos triunfos seguidos contra el Athletic y frente al Rayo que han supuesto la consolidación en esos puestos que dan derecho a la clasificación para la segunda competición continental.

La diferencia, lógicamente, está en la administración de los esfuerzos. El Sevilla llega después de haber disputado una prórroga con mucho desgaste físico el jueves, terminando casi cuando el viernes estaba doblando la hoja de los almanaques. ¿Quiere eso decir algo? Váyase usted a saber, dicen quienes manejan estas cuestiones que con triunfos todo ese cansancio se olvida, que se trata más de una cuestión de cabeza a estas alturas del ejercicio, cuando ya sólo restan cuatro jornadas de Liga y para los sevillistas la final continental.

Los béticos, mientras, jugaron el pasado lunes su partido contra el Rayo de Iraola (3-1) y han tenido toda la semana para preparar este nuevo derbi. En teoría, cuentan con esa ventaja, Pellegrini sólo tiene las bajas por lesión de Fekir, una de gran trascendencia, cierto, y de Víctor Ruiz. Los anfitriones sí tienen más hombres entre algodones. Marcao y Joan Jordán ni están ni se les espera, Nianzou tampoco estaba entre los convocados el pasado jueves y de esa cita europea tal vez se caiga alguno más por ese esfuerzo titánico que exigió la hazaña de derrotar a la Juventus.

Habrá que ver cómo recompone sus filas Mendilibar y si opta por hacer una alineación con los más frescos, como ya apostara el pasado domingo en Valladolid con el resultado de una goleada a su favor (0-3). Dmitrovic, Montiel, Rekik, tal vez Alex Telles, Pape Gueye, Papu Gómez, Lamela, Rafa Mir y más en segundo término Tecatito Corona, que no está para aguantar 90 minutos al máximo nivel.

En el caso de Pellegrini muchas menos dudas tendrá el chileno, sobre todo después de llegar de un nuevo triunfo. Se supone que Borja Iglesias recuperará su sitio entre los once del principio y queda la duda de Luiz Felipe por Édgar y quién será el extremo derecho, puesto para el que parte con ventaja Luiz Henrique, pero en el que no se puede descartar totalmente a Rodri. El resto deben ser más o menos los mismos que frente al Rayo.

Aparte de los aficionados que estarán en las gradas, aunque ésos no llegan a tocar el balón, el protagonista número 23, o 33 si los dos técnicos agotaran las cinco sustituciones, será el extremeño Gil Manzano. En los derbis han tenido más suerte los béticos con sus actuaciones, pero cada uno puede hacer recuento de sus errores en contra, porque los favorables van rápido a una amnesia interesada en ambos lados.

Nueve de la noche, Sevilla-Betis número 139 de los disputados oficialmente, cuatro jornadas para el final de la Liga y los dos, por diferentes motivos, llegan alegres a este derbi. A ver quién sale más contento aún de esta nueva edición del gran partido según Sevilla.