Sergi Gómez: "Estamos a muerte con el entrenador y con el sistema"

Sergi Gómez ha analizado la situación del Sevilla, su racha negativa, el estado anímico y físico del equipo y las críticas a Pablo Machín y las dudas sobre el sistema. "Estamos a muerte con el entrenador", ha dicho, y ha afirmado que "el vestuario no tiene dudas sobre el sistema", aunque sí reconoce que "puede ser un recurso para otros partidos" la defensa usada ante el Barcelona con cuatro atrás.

"En una temporada entera pasan muchas cosas, en su día también tuvimos un pequeño bajón de resultados y luego fuimos líderes. Hay que ser conscientes de la plantilla que tenemos y la posibilidad de afrontar partidos a buen nivel que tenemos. Venimos de unos partidos en los que no hemos conseguido lo que queríamos Hay plantilla amplia con calidad para en estas trece jornadas que quedan y en las eliminatorias de Europa League dar un buen nivel y revertir la situación", ha asegurado.

Factores varios sobre la mala racha: "Hay muchos factores que pueden variar en una temporada, lesiones, partidos que haces un esfuerzo mayor de la cuenta por los tres puntos y no los consigues, que afectan a la dinámica del equipo. Empezamos a un muy buen nivel, ganamos casi cada partido y eso nos hizo estar en el top de la clasificación. Está claro que ahora mismo no atravesamos ese momento, sobre todo fuera de casa. Pero somos conscientes de la importancia del partido de Huesca para empezar a dar la vuelta a la situación y dar otra vez la sensación del Sevilla que todos conocemos, el que se ha mostrado muchas veces en la temporada".

Convicción sobre el sistema y su variante: "La gran mayoría de nosotros ha jugado en ambos sistemas, no es nuevo para nadie. Fue un poco estratégico para el partido del Barcelona, que sí nos conocía bien nuestro sistema. Creo que el equipo estuvo bien, dio un buen nivel, y puede ser un recurso para el siguiente partido afrontarlo así".

Partido determinante por la racha negativa: "Somos totalmente conscientes de la importancia del partido en Huesca. Son tres puntos muy importantes, queremos seguir arriba y romper la racha fuera de casa. El equipo está mentalizado, tenemos una semana larga para preparar ese partido, en el que estamos focalizados".

Foco en el trabajo de Pablo Machín: "Cuando todo va genial y sobre ruedas no se habla de eso y cuando llegan los resultados que no gustan es muy fácil señalar. Estamos a muerte con el míster. Creemos a ciegas en su manera de trabajar y su sistema y en ningún momento ha habido sensación en el vestuario".

Cohesión dentro del vestuario: "La idea de juego la tenemos clara. No sólo influye el sistema, el equipo rival también cuenta, que antes metieras la primera ocasión y ahora no. Y eso va sumando. Pero para nada hemos dudado del sistema, ni mucho menos. Al ser entrenador de un equipo grande como el Sevilla lo fácil es señalarlo, no creo que sea coherente".

La carga de partidos, general e individual: "Lo ideal es poder dosificar para obtener el mejor rendimiento de cada jugador. Ha habido muchas lesiones, también óseas, no sólo musculares, y no puedes controlar eso. Lo ideal habría sido reponernos. Cada detalles es importante, alimentación, descanso...".

Estado físico y estado anímico: "Todo pasa por la cabeza. Si estamos fuertes de mentes y focalizados en cada partido podemos conseguir los objetivos. Cada partido va a ser como una final y tenemos que estar a muerte".