Martial, impacto súbito

"El impacto mediático de Martial es tremendo". La frase es de un ejecutivo de la comunicación del Sevilla cuando, recién aterrizado el delantero francés, este departamento comenzaba a medir la trascendencia de su fichaje en todo el mundo. Desde luego, su gran gol al Dinamo de Zagreb, el primero con la camiseta del Sevilla, ya tuvo esa repercusión internacional que los clubes buscan cuando hacen un fichaje mediático: fue elegido por la UEFA como el mejor de la jornada en la Europa League. Es decir, que los encargados del marketing y las redes sociales del club de Nervión pueden darse por satisfechos con su debut goleador en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pero deportivamente, que es en realidad lo que interesa al aficionado, también hay que darle una lectura positiva.

Por la ejecución y por el desarrollo de la jugada, lo de Martial fue como un impacto súbito, tomando prestado el título con el que se estrenó en España la película que dirigió Clint Eastwood de la serie de Harry Callahan, aquel incorruptible inspector de los años 70 de lacónico verbo y gatillo fácil. En apenas tres comparecencias, Martial ya ha superado el minutaje que traía esta temporada de la Premier League, en la que apenas había participado en 210 minutos, con un gol. Entre Liga y Liga Europa, en el Sevilla ya ha jugado 220 minutos , ha marcado un gol y ha dado una asistencia, el perfecto centro con la izquierda y en carrera para el soberbio cabezazo de Rafa Mir en el 2-0 al Elche.

Martial and Sevilla's stunning team move wins Goal of the Week! 👏@Heineken | #UELGOTW | #UEL pic.twitter.com/N5WFUUFVZr