La hora del sevillismo en la final ante el Cádiz

La llave de la clasificación a la Champions la tiene el Sevilla, guardada en su arca de Nervión. Ganando los tres partidos en casa, ante Cádiz, Mallorca y Athletic, el equipo de Julen Lopetegui tendrá garantizado su puesto entre los cuatro primeros, más allá de lo que haga a domicilio con el Villarreal o el Atlético de Madrid, si gana los nueve puntos ante su gente. Corroboraría así la distancia de seis puntos más el goal average sobre el quinto clasificado. Pero esa hipótesis hay que llevarla a cabo y el Cádiz es el primer gran escollo.

Será un partido con un gran ambiente. El cadismo se ha movilizado y agotó las más de 600 entradas que el Sevilla cedió para la zona de visitantes. Es posible que haya muchos más cadistas repartidos por otros lugares del estadio, aunque el club confía en la respuesta de la afición sevillista para que haya un empuje masivo de la gente blanquirroja. La plantilla, desde luego, cuenta con ese apoyo.

"Es un partido súper importante, a ver. Jugamos en casa, sabemos que en casa damos un plus, acompañados de nuestra gente, de nuestra afición. Sabemos que son tres puntos fundamentales para acercarnos al objetivo de Champions y seguir estando ahí arriba. Es un partido lindo", dijo el Papu en Canal Sur Radio, donde apostó claramente por mirar hacia arriba. El vestuario no ha dado por perdida la segunda plaza: "No, para nada la damos por perdida. Tenemos tres partidos en casa todavía, tenemos partidos difíciles fuera, pero en estos cinco partidos se va a ver un Sevilla muy competitivo y muy bueno, recuperamos lesionados y está la posibilidad de terminar muy bien el campeonato. La idea está clara".

En similar línea editorial, como reflejo de un pensamiento que invade el vestuario sevillista, se expresó uno de sus capitanes, Ivan Rakitic. "Nos quedan cinco finales, tres partidos en nuestra casa y queremos hacer disfrutar a nuestra gente. A nuestra gente no tenemos que pedirles nada, sabemos que van a darlo todo. Contra el Granada, cuando nos marcan el segundo, el tercero y cuarta lo marca la afición", dijo el mediocampista en Deportes Cope.

Y también habló del papel de la afición Diego Carlos. "El último día conseguimos un resultado positivo para pensar en un partido con un ambiente espectacular con nuestra afición. La gente sabe lo que nos jugamos y estoy seguro de que nos van a dar mucha fuerza", dijo el central brasileño en Radio Sevilla.

El Papu Gómez sabe que la anterior jornada y el fallo del Barcelona ante el Rayo Vallecano en el partido aplazado ha beneficiado claramente al Sevilla, que de nuevo aspira a ser el segundo: "Es una Liga bastante rara, pero a la vez muy competitiva, todos los partidos son apretados, sin resultados abultados, que se ganan en los últimos minutos. En las últimas jornadas hemos vuelto a tener esa cuota de suerte de sumar nosotros y los rivales dejando puntos". Por eso insistió en la zanahoria del subcampeonato: "Si no se pueden ganar títulos hay otros objetivos que hacen crecer. Nos motiva entrar en Champions por tercer año consecutivo, lograr el subcampeonato".

Rakitic también habló del eterno debate en cuanto al juego del Sevilla de Lopetegui. No le molesta... "Estoy encantado siempre de escuchar la opinión de la afición. Con cosas estoy de acuerdo y con otras, menos. Siempre con el máximo respeto. Lo que está haciendo el equipo es espectacular. Que podía haber sido mejor, también, está claro, pero estamos haciendo un camino muy bueno. Somos muy fuertes en casa y hay que darle las gracias a la afición", añadió elogiando la respuesta del sevillismo.

Este, además, se expresará por primera vez masivamente después del éxito del eterno rival. Pero su alto objetivo aparca cainismos, o rivalidades con el Cádiz. Después de una temporada tan aciaga en forma de lesiones e incidencias, llega la hora de la verdad. "Ya habrá momento de analizarlo todo al final", dijo el Papu. Ahora toca empujar y el sevillismo también tiene su palabra en ese rol tan elogiado.