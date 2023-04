Triunfo de enorme valor por la salvación del Sevilla Atlético ante el Xerez (0-1)

El Sevilla Atlético aún puede salvarse. Y tanto que sí. Ahora mismo, en espera de que el Cádiz B juegue este domingo por la tarde en Sevilla con el Betis Deportivo, iguala al filial cadista con 36 puntos, siendo el equipo amarillo el que marca el último puesto de salvación. El triunfo en Chapín da un espaldarazo importantísimo para retomar la esperanza que se ajó con el anterior empate en casa.

El equipo de Antonio Hidalgo logró una de las victorias más importantes de la temporada por producirse a domicilio y ante un rival directísimo por la permanencia. El gol de Isaac en el tramo final del encuentro, minuto 77, frente al Xerez DFC, sitúan al filial franjirrojo en el puesto de play out del grupo 4 de la Segunda Federación, el de la promoción por salvarse.

El Sevilla Atlético presentó sus credenciales en Chapín bien pronto. Johansson estuvo a punto de marcar en una gran acción individual. El mediocampista luxemburgués demostró que sigue en un buen estado de forma y tuvo mucho protagonismo en este primer tiempo.

Carlos Álvarez al mando

Pablo Pérez, tras una gran asistencia de Carlos Álvarez, también estuvo cerca de batir al meta local, Quesada, con un fuerte disparo que se fue arriba.

El encuentro estuvo igualado y carente de llegadas de peligro. El pulso se mantuvo arriba sin que ninguno de los dos equipos lograse domeñar al contrincante.

En la reanudación, Carlos Álvarez buscó a Xavi Sintes en el área, pero el central sevillista no logró ejecutar un buen remate a portería. No cejó el filial. Isaac pudo abrir el marcado con un fuerte disparo que desvió un defensa. Y lo lograría en el minuto 77, gracias a un nuevo pase de Carlos Álvarez. Quesada no pudo detener el tiro raso del atacante sevillista. A partir de ahí, el Sevilla Atlético defendió con garra su botín. Un botín que es puro oxígeno.