Dos semanas para preparar el derbi... sin 9 internacionales más otros 6 de cantera

Nyland, Gudelj, Kike Salas y Juanlu (sub 21), Agoumé (sub 21), Sow, Rubén Vargas, Idumbo (sub 21) y Lukébakio. Éstos son los nueve internacionales que estarán fuera durante el parón de selecciones y por tanto no podrán estar preparando el derbi con el resto de futbolistas del Sevilla en estas dos semanas largas de margen. Dentro de lo malo, al menos los dos sancionados están entre los que deben viajar, por lo que su ausencia no tendrá excesiva incidencia para García Pimienta.

El entrenador sevillista lamentó tibiamente ambas circunstancias durante su análisis de la derrota frente al Athletic. "Hay un parón y esperemos que los chicos que van con sus selecciones vengan en condiciones. Encima la mala suerte de la tarjeta amarilla que han recibido Sow y Agoumé", dijo resignándose el barcelonés.

Pero es que además hay otra media docena de internacionales de los escalafones inferiores, de los que suele tirar García Pimienta para completar sus entrenamientos cuando le faltan jugadores del primer equipo. Serán dos semanas largas de preparación, pero también de pocos efectivos y mucha tranquilidad en la ciudad deportiva.

Además de los nueve jugadores del primer equipo, han sido llamados Leandro Antonetti (Puerto Rico), Robert Jalade (Rumanía), Bakary Sow (Senegal sub 20), Tomás Méndez, Alexis Ciria y Nico Guillén (España sub 17). Ninguno de ellos podrá estar el domingo en el partido del Sevilla Atlético contra el Fuengirola a domicilio, aunque no todos participan de las convocartorias del segundo equipo.

De los futbolistas del primer equipo, los que terminan antes sus compromisos con sus selecciones son Gudelj, Idumbo y Lukébakio. Los tres juegan su segundo partido el domingo 23, y todos juegan relativamente cerca: el primero en Belgrado contra Austria, el segundo en Bélgica con la sub 21 frente a Gales, igual que el tercero, que lo hará en Genk también el domingo frente a Ucrania por la Liga de Naciones.

Nyland (en Hungría el Israel-Noruega), Kike Salas y Juanlu (en Alemania con España sub 21), Rubén Vargas y el sancionado Sow (en Suiza frente a Luxemburgo) disputan su segundo partido el martes 25. Y el también sancionado Agoumé lo hará el lunes 24 con Francia sub 21 en Eslovaquia. No hay ninguno que esté condicionado por un largo viaje al menos.