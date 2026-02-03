La expedición del Sevilla, increpada en el aeropuerto tras la debacle en Mallorca

Noche aciaga para el Sevilla, que volvió a sufrir un duro varapalo tras caer goleado por 4-1 en Son Moix. La derrota deja al equipo de Matías Almeyda en una situación crítica, con sólo dos puntos de ventaja sobre el descenso, tras sucumbir ante un Mallorca que inició la jornada en la antepenúltima posición.

La indignación del sevillismo se trasladó al aeropuerto, donde un grupo reducido de aficionados esperó a la expedición nervionense en torno a las tres de la mañana para recriminar la imagen ofrecida por el equipo en Palma, tal y como captaron las cámaras de Zona Mixta y El Chiringuito. “Nos vais a llevar a Segunda”, “estáis jugando con 136 años de historia” o “nosotros nos partimos la cara y vosotros arrastráis la camiseta” fueron algunos de los reproches lanzados a los futbolistas, entre gritos de “vamos a echarle huevos”.

La tensión se elevó aún más con la aparición de la directiva, con el presidente José María del Nido Carrasco como principal blanco de las iras de los presentes, que arreciaron con insultos y gritos de “mercenarios” al paso de la planta noble del club.

A la crisis deportiva se suma una planificación que genera cada vez más dudas. Pese a las carencias del plantel, el club no encontró fórmulas para reforzarse en el cierre del mercado y Antonio Cordón viajó a Palma por la mañana, dejando entrever que la plantilla estaba cerrada con una sola incorporación. Maupay ha sido el único fichaje invernal y, para poder inscribir al delantero francés, el Sevilla tuvo que realizar varias maniobras; dar salida a Alfon rumbo al Villarreal y recibir el visto bueno de LaLiga para dar de baja a Marcao.

Pese al golpe, el Sevilla apenas tendrá margen para lamerse las heridas. En las próximas dos semanas recibirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Girona y al Alavés, dos rivales directos inmersos también en la lucha por la permanencia. Dos finales en las que el equipo volverá a necesitar, una vez más, el apoyo de su afición.