Las fotos del Sevilla FC - Barcelona

Minuto a minuto del Espanyol-Betis
Así hemos contado el partido en directo

El Sevilla golea al Barcelona 4-1 y lo apea del liderato. En la primera parte, los sevillista se impusieron 2-1 gracias a un penalti transformado por Alexis Sánchez (m.13) y un gol de Isaac Romero (m.36), ante un equipo que acortó distancias en la prolongación por medio del inglés Marcus Rashford, pero en la segunda, los tantos de Carmona y Akor Adams, en la recta final, pusieron el sorprendente 4-1.

