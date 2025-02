Lokonga espera batir al Barcelona: "A Lamine Yamal hay que pararlo en equipo"

Lokonga ha dado un somero repaso al momento del Sevilla y a su estado de forma antes de recibir al Barcelona, "uno de los mejores equipos del mundo", que cuenta además con un futbolista que va para estrella de época: Lamine Yamal. "Me gusta mucho", confesó sin ambages.

El mediocentro belga habló de las esperanzas que hay en el vestuario sevillista de poder batir al Barcelona. Pese a los últimos empates en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante Valencia y Espanyol, confió e la línea del equipo de García Pimienta: "Estamos muy bien, hemos empatado dos partidos seguidos pero tenemos que continuar en buena línea. Esto es fútbol, queremos ganar, estuvimos cerca y tenemos que concentrarnos de cara a este próximo partido".

Llega Lamine Yamal a Nervión

Ese próximo partido es nada menos que ante el Barcelona, un equipo capaz de la excelencia absoluta cuando se enchufa al partido: "El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo ahora junto al Madrid, Liverpool, Arsenal... Va a ser muy difícil pero es fútbol y tenemos que prepararnos para ganar".

Ahí llegó la pregunta sobre Lamine Yamal, que sorprendió en el Barça-Alavés con una jugada que ha dado la vuelta al mundo por la cantidad de rivales que dejó atrás antes de realizar un cambio de orientación: "Me gusta mucho. Es un buen jugador, para parar a este tipo de jugadores debe ser con el equipo, uno contra uno es muy difícil. Debemos cerrar a ese jugador con el equipo", aseguró.

Su intención de seguir en Sevilla

Lokonga está cedido por el Arsenal y debe volver a Londres en junio. Pero... "Me siento muy bien en este club y me gustaría quedarme, aunque no es sólo mi decisión. Viene un partido muy difícil, pero como con todos nos preparamos para ganar. Vamos a darlo todo y así lo estamos preparando", dijo hilando el futuro con el presente inmediato.

Respecto a su crecimiento personal en el Sevilla, en el que se ha ganado un sitio fijo en la medular en ese doble pivote con el que pone el equipo ahora García Pimienta junto a Sow, aseguró: "Me estoy sintiendo muy bien. Estoy creciendo mucho aquí y me siento cada vez mejor en cada partido". "Me entiendo muy bien con Sow, tenemos el mismo perfil y hablamos los dos el mismo idioma, así es más fácil conectar", continuó a ese respecto

Prohibido hablar de Europa

El medio belga hablaba también de las lesiones que lo privaron de tener continuidad a principios de temporada: "Creo que ya he dejado atrás el problema de las lesiones, es pasado, ahora solo quiero jugar y poder ser decisivo para el equipo".

Y también se le sugirió si ve al Sevilla capaz de meterse en la pelea por Europa. Rechazó fijarse ese objetivo ahora mismo. "No debemos hablar de Europa por el momento, sino concentrarnos en cada partido. Tenemos potencial y cada día debemos pelear por dar nuestro máximo nivel. Cuando acabe la temporada veremos dónde estamos", dijo.

La confianza de García Pimienta

También agradeció públicamente y en un castellano cada vez más digno la confianza que ha depositado en él García Pimienta: "El entrenador ha sido muy importante para mí, lo podemos ver con muchos jugadores, Isaac, Dodi... Lo más importante para nosotros es tener la confianza del míster. Ahora le tengo que dar eso de vuelta en el campo, porque estoy muy contento con esa confianza".

Asimismo y para terminar tuvo palabras para su compatriota Lukébakio, la estrella con luz propia en este Sevilla: "Dodi tiene potencial para estar entre los mejores jugadores de Europa. Está muy bien ahora mismo y tenemos que seguir dándole su espacio para que siga creciendo", finalizó.