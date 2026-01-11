Nianzou y Rubén Vargas entran en la convocatoria del Sevilla-Celta; Alexis también está

Nianzou y Rubén Vargas se suben al mermado barco de Matías Almeyda y vuelven a una convocatoria después de muchas semanas. Ambos están disponibles para el Sevilla-Celta que cierra la primera vuelta este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21:00), aunque es improbable que salgan como titulares después de tanto tiempo sin competir. El central no juega desde el 8 de noviembre, el triunfo contra el Osasuna (1-0). Y el extremo, desde que se lesionase en Cornellá el 24 de noviembre (2-1).

En la convocatoria ofrecia por el técnico sevillista siguen ausentes el sancionado Marcao, que cumplirá su segundo partido de castigo de los seis impuestos por su expulsión en el Santiago Bernabéu, y los lesionados Azpilicueta, Suazo y Alfon. Tampoco están todavía lógicamente Akor Adams ni Ejuke, debido a la clasificación de Nigeria para las semifinales de la Copa de África, que jugará este miércoles frente a la anfitriona, Marruecos.

Sí está, tal y como había anunciado Almeyda, Alexis, pese al fuerte golpe en la cadera que sufrió en el entrenamiento del sábado. El chileno manifesta dolor y entumecimiento en la zona muscular alrededor de la pelvis, pero su evolución dictará si está para jugar aunque sea un rato este lunes por la noche.

La convocatoria la forman Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores; Carmona, Juanlu, Kike Salas, Nianzou, Cardoso, Castrín, Oso; Mendy, Agoumé, Sow, Gudelj, Joan Jordán, Manu Bueno; Januzaj, Miguel Sierra, Peque, Rubén Vargas; Alexis e Isaac.