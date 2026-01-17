Punto de valor del Sevilla Atlético en Alicante (0-0)

En su visita al histórico Estadio José Rico Pérez de Alicante, el Sevilla Atlético arrancó un punto de valor que incluso pudieron ser tres. El filial cuajó un partido muy serio, con opciones para adelantarse en el marcador por mediación de Isra o Ibra. Los hispalenses encadenaron el segundo empate consecutivo en un encuentro en el que, además, debieron quedarse en superioridad numérica sobre el tapete tras una muy dura entrada de Mehdi sobre Edu Altozano con mucho partido aún por disputarse.

En un primer tiempo con muy pocas ocasiones de gol, Miguel taponó bien en el área sevillista la primera llegada de Ropero para los locales. También quiso aprovechar un rechace dentro del área hispalense Javi Jiménez, con un disparo que se marchaba desviado por poco. Isra Domínguez, con un gran golpeo a pierna parada teledirigido a la escuadra, obligaba a Carlos Abad a atajar en dos tiempos. Iker Muñoz tuvo en un saque de esquina la mejor para los andaluces con un disparo con pierna izquierda que de nuevo blocaba el arquero local.

Manuel Ángel, con un gran gol de volea, adelantaba a los 70' al filial sevillista en una acción invalidada por un previo fuera de juego de Isra Domínguez. Debió quedarse con un jugador menos el Hércules tras una durísima entrada de Mehdi sobre el tobillo de Edu Altozano, señalando el colegiado la cartulina amarilla. Ibra Sow, en los últimos minutos del partido, cerca estuvo de adelantar a los suyos aprovechando un sobresaliente centro de Nico Guillén, desviando Carlos Abad con una gran parada.