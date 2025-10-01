A Suazo no le inquieta Lamine Yamal

El fichaje de Gabriel Suazo ha sido uno de los aciertos de Antonio Cordón. El chileno se ha hecho pronto con un sitio en el once y además incluso se ha estrenado como capitán en el Sevilla con apenas cuatro partidos jugados, lo que da una muestra de la capacidad de liderazgo que el ex jugador de Colo Colo y Toulouse atesora.

Si figura ilustra fielmente la nueva filosofía del Sevilla, compromiso, entrega y calidad, aparte de una gran ambición. “Seguimos creciendo y demostrando que el Sevilla quiere pelear por cosas importantes. Estoy muy contento desde que llegué, me han tratado como si hubiera jugado toda mi vida en el Sevilla. Trato de aportar mi granito de arena desde mi posición”, decía el que también es capitán de La Roja desde el último parón, cuando estrenó el brazalete ante Brasil.

“Yo me veo en el vestuario a la par que mis compañeros. Soy sincero, es un orgullo ser capitán de este equipo, pero siempre digo que a ningún lugar donde voy llego con la intención se ser capitán. Yo soy igual siempre, trato de ayudar, de transmitir los valores que me han transmitido mis padres. Que la gente me vea como un líder puede ser parte de eso o una consecuencia, pero yo siempre soy igual”, precisaba el chileno.

El domingo va a tener una dura prueba con un duelo con un gran jugador, Lamine Yamal, pero no se preocupa de eso: “Es un tremendo de jugador, pero el Barcelona en general es un gran equipo. Uno se tiene que preocupar por todo. Individualmente tiene jugadores extraordinarios. Nos preparamos para enfrentar a todo el Barcelona, no sólo para un jugador. Es un tremendo rival y lo tenemos clarísimo. Trabajamos para poder contrarrestarlo y también para hacerle daño y ganar el partido”.

En el partido ante el Rayo Vallecano.

Suazo no desvela si el Sevilla saldrá a por el partido o esperará al Barça más replegado, pero afirma que saldrá igual que siempre, a ganar. “La semana acaba de empezar. Matías (Almeyda) es el más capacitado para plantearlo. Nosotros vamos a sacar nuestro estilo. Cada partido es diferente, presionamos de manera diferente. Él estudia a los rivales con sus técnicos y estable la estrategia. Yo confío plenamente en lo que él tenga pensado para cada partido”.

Al tiempo, cree que el Sevilla no va a tardar mucho en volver a ser fiable en casa, que es lo que está faltando en este inicio de temporada: “Sí hay forma (de ganar eb casa). Sí la hay. Lo hemos demostrado, no se nos ha dado, pero lo vivo y el equipo lo vive sin presión. Jugar en casa es lo más hermoso que hay. La hinchada se hace sentir. Nos encantaría que los resultados fuesen mejor en casa, pero más pronto que tarde van a llegar los resultados. Intentaremos que sea este domingo, el Barcelona es un gran equipo, pero vamos a trabajar al máximo para que los tres puntos se queden acá”.

Alexis Sánchez, una referencia

Estaba cantado que Suazo iba a tener que sacar palabras para dedicárselas a Alexis Sánchez. “Yo lo veo como lo ven desde fuera, muy bien, contento, feliz, disfrutando de lo que más ama, que es jugar al fútbol. Tiene mucha hambre, y nos da eso en cada entrenamiento y en cada partido. Todos aprendemos de él, ha jugado en los mejores clubes del mundo”, recordó dejando claro que si debe volver a la selección de Chile será cosa de los técnicos. “A la selección van grandes jugadores, pero lo deciden ellos. Él es un gran jugador y obviamente puede ir a la selección. Es un tremendo jugador, sigue en las grandes ligas y por qué no va a poder estar. Pero eso pasa por el seleccionador que esté”.

El fútbol en Francia considera que es distinto a lo que ha visto en España, pero ha demostrado adaptarse rápido: “Acá en España es mucho más táctico. En Francia es mucho más físico. Hay jugadores africanos que son muy potentes, muy fuertes en defensa y ataque. Aquí hay jugadores muy dotados técnicamente, desde el portero hasta el delantero. Cualquiera saca el balón desde atrás y sabe salir de situaciones difíciles para dársela al compañero”.

Sin mojarse con Pellegrini

¿Pellegrini seleccionador de Chile? “Es un extraordinario entrenador. Lo ha demostrado en Europa, en los equipos en que ha estado. No sé si anteriormente ha habido un entrenador chileno tan destacado como él. Si lo eligen no es una cosa nuestra, se nos escapa. Eso será de quien tenga que tomar la decisión. Está claro que lo haría bien, eso está clarísimo. Si yo quiero o no, pasa a segundo plano”.