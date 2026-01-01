Tristeza en la afición del Sevilla FC por el adiós a un símbolo: "Nosotros seguiremos escribiendo esta historia sin ti"

La afición del Sevilla Fútbol Club ya ha asumido que su equipo tardará en volver a ser lo que ha sido durante este primer cuarto de siglo XXI, si es que alguna vez consigue regresar. Después varios años de gloria paseando el nombre del conjunto nervionense por toda España y parte de Europa, los hispalenses han caído en desgracia agravándose la situación además por el tenso momento social y accionarial que afronta la entidad debido a los malos resultados. Pese a esto, la hinchada del Ramón Sánchez-Pizjuán no parece dispuesta a dejar morir a los suyos, aunque afronta con la crudeza de la realidad una despedida inesperada que ha llenado de comentarios las redes sociales.

El pasado 30 de diciembre, la Brigada Tifo de Biris Norte publicaba un comunicado a través de su cuenta de Twitter para anunciar el adiós al famoso 'abuelo' que ha acompañado a la afición del Sevilla durante los últimos 20 años. Los encargados de engalanar el Ramón Sánchez-Pizjuán crearon a esta figura para un derbi frente al Real Betis Balompié, siendo este el preludio de la mejor etapa de la historia del conjunto hispalense. Tras acompañar al equipo en casi todas las finales disputadas en este siglo XXI, los ultras del cuadro nervionense han confirmado que el tifo frente al eterno rival desplegado a finales de noviembre en el que se veía a este personaje soplandos las velas es, de momento, el adiós definitivo a quien "forma parte de nosotros".

Del Real Betis a la Roma, pasando por el Liverpool o el FC Barcelona

Tal y como relata la Brigada Tifo en su comunicado, el 'abuelo' ha estado presente en varias gestas del Sevilla Fútbol Club a lo largo de su historia reciente, siendo algunas recordadas con mucho cariño como su regreso montado en una Vespa cuando los hispalenses se enfrentaron al Benfica en Turín, el famoso "The Champ is here" dedicado al Liverpool tan sólo dos años después en Basilea o el reto a la AS Roma en Budapest avalado por ese emperados y el "Imperium Nostrum". Este personaje se ha convertido en una seña de identidad para los aficionados del cuadro nervionense, llevándolo a gala incluso en partidos que han terminado en derrota como la final de la Copa del Rey de 2016 en la que el Fútbol Club Barcelona terminó proclamándose campeón.

Sin embargo, el equipo que más veces ha visto al 'abuelo' es el Real Betis Balompié, con un total de tres ocasiones. La primera, el citado derbi que se disputó el 19 de noviembre de 2005 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un solitario tanto de Enzo Maresca, que terminaría expulsado al igual que Javi Navarro, dio los tres puntos al conjunto nervionense en el debut de un emblema del sevillismo. Parafraseando a Hamlet y su "ser o no ser", una calavera y dos caretas fueron la antesala de una nueva victoria blanquirroja el 27 de febrero de 2022 gracias a los goles de Ivan Rakitic y Munir. La suerte no ha sido aliada en esta última ocasión, y el 'abuelo' ha soplado las velas del 50 aniversario de Biris Norte en su adiós momentáneo con una derrota que ha empañado, más aún, este 2025.