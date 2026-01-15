Un avión de Turkish Airlines aterriza en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo

Un avión de Turkish Airlines ha aterrizado este jueves en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo que ha activado la actuación de las fuerzas de seguridad, según ha informado la Guardia Civil.

El pasaje de la aeronave, que procedía de Turquía, ha desembarcado por su propio pie y se encuentra en una zona segura, ha detallado Protección Civil, que ha activado el plan de emergencia Aerocat para hacer seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto que, según Aena, continúa operando con normalidad.

Los Mossos d'Esquadra están colaborando con el gestor aeroportuario y la Guardia Civil, que está inspeccionando el avión, e incide en que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación.

El vuelo TK1853 ha despegado de Estambul a las 9:22 horas, con cerca de media hora de retraso, según el portal de información aérea Flight Radar, y ha aterrizado en El Prat a las 10:57, también con un retraso de unos 30 minutos respecto a la hora prevista.

El avión, en el que viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, ha sido derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento, según fuentes del dispositivo de seguridad, que detallan que la amenaza se ha recibido en torno a las 10:00.

Los Bomberos de la Generalitat han desplazado hasta allí cinco dotaciones de forma preventiva para dar apoyo en caso necesario, mientras que también ha enviado efectivos la Policía local de El Prat de Llobregat.

Según el registro de Flight Radar, la aeronave ha volado en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa catalana antes de proceder al aterrizaje.